مبارزه بیولوژیک در 48 هزار هکتار از مزارع خوزستان اجرا شد

فرامک کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این اعتبار به منظور کنترل آفات کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیک در سطح بیش از 48 هزار هکتار از مزارع ذرت، مرکبات، گوجه فرنگی، لوبیا و نیشکر هزینه شده است.

وی تولید محصول سالم و ارگانیک و عدم استفاده از سموم شیمیایی را از مزایای مبارزه بیولوژیکی برشمرد و گفت: در این طرح به جای استفاده از سموم شیمیایی از موجودات زنده برای مبارزه با آفات استفاده می شود.



مدیر ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان در اجرای طرح های مبارزه بیولوژیک در کشور دارای مقام نخست است، گفت: 66 درصد کشاورزان خوزستان از سم برای نگهداری محصولات کشاورزی خود استفاده نمی کنند و به جای آن از شیوه مبارزه بیولوژیک بهره می جویند.



وی گفت: این طرح از سال 84 در مزارع کشاورزی استان اجرا شده و اکنون 66 درصد از کشاورزان خوزستانی از سموم کشاورزی استفاده نمی کنند و برای مبارزه با آفات از مبارزه بیولوژیکی یعنی استفاده از موجودات زنده مانند زنبور و کفشدوزک استفاده می کنند.



مدیر ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان افزود: استان خوزستان در کاهش استفاده از سم برای مبارزه با آفات در کشور نیز رتبه اول را دارد و استان فارس پس از خوزستان در جایگاه دوم قرار دارد.



کریمی تصریح کرد: سالانه بیش از 11 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از یک میلیون و 200 هزار هکتار زمینهای زراعی استان برداشت می شود.