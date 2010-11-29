دفتر پژوهش پتروشیمی بندر امام در پارک علم و فناوری فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان در این باره گفت: این دفتر براساس تفاهمنامه منعقد شده میان پارک علم و فناوری خوزستان و شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام تاسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

بابک مختاری وظیفه اصلی این دفتر را ایجاد ارتباط بیشتر و آسان تر دو سازمان و همچنین تقویت ارتباط شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه با شرکت سهامی پتروشیمی عنوان کرد.



وی افزود: تاسیس این دفتر در واقع نخستین گام در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه کلی میان پارک علم و فناوری خوزستان و شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام است و در مرحله بعد، مرکز رشد اقماری پارک علم و فناوری در شرکت سهامی پتروشیمی راه‌اندازی خواهد شد.



مختاری ادامه داد: مقدمات راه‌اندازی مرکز رشد اقماری پارک علم وفناوری در شرکت پتروشیمی بندر امام تدارک دیده شده و در هفته پژوهش و فناوری امسال به صورت رسمی افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.



وی ضمن اعلام آمادگی پارک علم و فناوری خوزستان برای استقرار دفاتر پژوهش سایر شرکتها نیز یادآور شد: مهرماه امسال دفتر هماهنگی امور پژوهش شرکت ملی حفاری در پارک علم و فناوری خوزستان راه‌اندازی شد.



به گفته وی، 30 تفاهمنامه برای 30 دستگاه اجرایی استان ارسال شده تا در صورت تمایل نسبت به استقرار دفاتر تحقیقاتی در پارک علم و فناوری خوزستان اقدام کنند که تاکنون حضور چند شرکت قطعی شده است.

