عبور مترو از "نقش جهان" پس از بررسی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در حالیکه بسیاری از دوستداران عرصه میراث فرهنگی با اجرای طرح شرقی - غربی متروی اصفهان مخالفت می‌کنند شهردار اصفهان در این خصوص در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "عبور مترو از میدان نقش جهان امری غیر منطقی به نظر می‌رسد" افزود: در بازدیدی که یونسکو سه ماه پیش در اصفهان داشت یکی از مسائل مطرح شده همین مسئله بود که آنها گفتند حاضر به همکاری در این خصوص هستند.

وی شامگاه یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: یونسکو در این خصوص مطرح کرده که اگر قرار است این طرح انجام شود مکاتبات لازم برای بررسی شرایط فنی انجام شود.

سقائیان نژاد ادامه داد: در این عرصه اگر قانون اجرای این طرح را تائید کرد، مترو از این محور عبور خواهد کرد در غیر این صورت کار انجام نخواهد شد و در این عرصه بر مبنای قانون به نتیجه خواهیم رسید.

این در حالیست که در خصوص این مطلب یک منبع آگاه به خبرنگار مهر نیز گفت: یونسکو نظری در این خصوص نداده و نظرات کاشناسی هم روشن کرده که این کار نباید محقق شود.

شهر در دست من است

به گزارش مهر شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در یک برهه زمانی صدا و سیما شهرداری را بایکوت خبری کرد، اظهار داشت: شهر در دست من است و اگر بخواهم برای شهرداری تبلیغ کنم ابزار آن وجود دارد که البته بر این باور هستم هیچ تبیلیغی چون خدمت رسانی به شهر نیست موثر نیست.

وی ادامه داد: در این عرصه هر کسی بخواهد، می‌تواند ترور شخصیت انجام دهد چراکه هر کسی خطا دارد و ما بی خطا نیستیم.

سقائیان‌نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون مدت هشت سال است در تصدی شهردار اصفهان قرار دارد، اظهار داشت: تصور می‌کردم پایان دوره هشت سال کار در شهرداری را به اتمام رسانم و پس از آن قرار بود در پست و جایگاه دیگری فعالیت کنم که یکسری کار را سیاسی کردند.

شهردار اصفهان ادامه داد: قرار بود من سفیر ایران در اتریش شوم و وقتی موضوع سیاسی شد در اصفهان ماندم.

وی با اشاره به اینکه فرصت برای خدمت رسانی کم است، ادامه داد: من تنها شهرداری هستم که تا کنون این مدت مانده‌ام و تنها دو سال و نیم دیگر فرصت برای خدمت رسانی دارم و وقت کم است البته یکسری در شهر مخالف من هستند که این امر طبیعی است.

سقائیان‌نژاد همچنین در خصوص متروی شمال - جنوب اصفهان نیز ادامه داد: تنها 800 متر از اجرای این طرح باقی مانده که این مسافت خیابان چهارباغ بالا تا خیابان شریعتی است و در این عرصه موضوع مهم تهیه واگنها امری مهم است.

وی ادامه داد: هنوز بحث خرید واگن قطعی نشده و در این خصوص سه پیشنهاد مطرح شده که در یکی از آنها قرار شد اصفهان، تبریز و شیراز به طور مشترک واگن خریداری کنند که در این خصوص اصفهان اعتراض کرد چراکه در این خصوص باید با توجه به قوسها و ویژگی تونل و شیب واگن خریداری شود.

شهردار اصفهان ادامه داد: ورود یک شرکت خصوصی در این عرصه که در ازای تهیه واگن هفت سال تملک هزینه مترو را داشته باشد نیز یکی دیگر از طرح‌های پیشنهادی بود.

به سبب مشکلات جهان‌نما نمایشگاه جهاد خدمت رسانی در جای دیگری برپا شد

شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نمایشگاه جهاد خدمت رسانی جلوه‌ای از بسیج سازندگی در منظر شهری است، اظهار داشت: این محل نمایشگاه ابتدا قرار بود در محل برج جهان‌نما و در مرکز شهر باشد که در نهایت پس از بررسی مشخص شد با پرپایی آن در این محل در مرکز شهر مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

سقائیان‌نژاد همچنین در خصوص هزینه انجام شده در این نمایشگاه نیز با اشاره به اینکه این نمایشگاه با گونی و یونولیت است اظهار داشت: حداکثر هزینه‌ها در نمایشگاه جهاد خدمت رسانی چون بخش اعظمی از خدمات مربوط به مناطق مختلف شهرداری است زیر 200 میلیون تومان است.

به گزارش مهر، سخنان شهردار اصفهان در حالی است که ساخت ماکت برج جهان نما و خیابان چهارباغ چمن‌کاری در محل برگزاری نمایشگاه (که در واقع همان ایستگاه مترو است) و طراحی ماکتهای مختلف تنها بخشی از آن چیزی است که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

وی در ادامه با شایسته خواندن برگزای چنین نمایشگاهی ادامه داد: به نمایش گذاشتن فعالیتهای شهرداری در مدت 2.5 ماه کار شایسته‌ای است و تاکنون نزدیک به 90 هزار نفز از این نمایشگاه دیدن کرده‌اند که احتمالا این میزان بازدید کننده از مرز 100 هزار نفر هم خواهد گذشت.

تراموای اصفهان تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا کنون اقدامات قابل توجهی در اصفهان در خصوص حمل و نقل شهری به انجام رسیده اظهار داشت: نزدیک به ده کیلومتر از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی (ره) تا فلکه شهدا به تراموا مجهز خواهد شد.

وی ادامه داد: در این خصوص نزدیک به 70 میلیارد تومان هزینه و اعتبار پیش بینی شده و دنبال هستیم تا با سرعت و پایان سال آینده کار را به انجام رسانیم.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها30 درصد به حمل و نقل شهری افزوده می‌شود

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آیا حمل و نقل شهری توسط شهرداری افزایش می‌یابد افزود: با اجرای این طرح دنبال هستیم تا 30 درصد از حمل و نقل شهری افزایش یابد و مدیریت شهری نیز قیمتها را اضافه نمی‌کند که البته باید تفاوت قیمت سوخت و قطعات مورد نیاز برای حمل و نقل عمومی پرداخت شود.

سقائیان‌نژاد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اقدامی شجاعانه دانست و خاطرنشان کرد: در این عرصه باید همه دست در دست هم دهیم تا این طرح اجرایی شود و اگر کشور بخواهد به سمت خصوصی سازی برود باید هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کرد.