واحد نمکزدایی "مارون2" توسعه می یابد

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در راستای انجام پروژه های مصوب در واحدهای عملیاتی مختلف گامهای موثری برای هماهنگ کردن فعالیتهای خود با فناوری های جدید و افزایش تولید و کیفیت محصول برداشته است.

وی عنوان کرد: در مدت چند سال اخیر استفاده از تکنولوژی های نو و سازگار با محیط زیست در راس امور این شرکت قرار گرفته که از جمله پروژه های ذکر شده می توان به توسعه واحد نمکزدایی مارون2 اشاره کرد.



موسوی با اشاره به اینکه واحد نمکزدایی مارون2، در حدود 120 کیلومتری اهواز در نزدیکی شهرستان امیدیه واقع شده است، افزود: شرح کار پروژه توسعه واحد نمکزدایی مارون2 شامل توسعه و افزایش ظرفیت واحد نمکزدایی موجود از 55 هزار بشکه به 110 هزار بشکه در روز برای شیرین سازی نفت نمکی، اصلاح سیستم تصفیه پساب با استفاده از تهیه و نصب سیستم جدید بهینه سازی (LGF) و همچنین نصب فیلتر برای تهیه تصفیه پساب است.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری عنوان کرد: در حال حاضر آب این واحد از طریق سیستم آبرسانی و خط لوله موجود از مخازن آب امیدیه تامین می شود.



وی تصریح کرد: در واحد توسعه یافته نمکزدایی مارون2، دو مخزن نمک گیر برقی و متعلقات و یک هیتر از نوع غیر مستقیم به علاوه دو مبدل کتابی با تجهیزات کنترل الکترونیکی برای گرم کردن نفت و آب ورودی تعبیه شده است.



موسوی افزود: مخازن نمکگیر برقی هم به صورت سری و هم به صورت موازی قادر به فراورش نفت نمکی هستند.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به اینکه این واحد مطابق با فناوری جدید بوده و بازده بالاتری دارد، گفت: واحد جدید مجهز به سیستم تزریق مواد شیمیایی با راندمانی بالاتر از سیستم قدیم بوده ضمن اینکه در پروژه عملیاتی مارون2 واحد تصفیه پساب بهینه، IGF و فیلتر جدید مطابق با استانداردهای زیست محیطی نصب می شود.



شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى با مرکزیت شهرستان امیدیه با تولید بخش عظیمی از نفت سبک و سنگین کشور از هشت میدان نفتى برای تامین خوراک پالایشگاه هاى داخل کشور و صادرات از جمله شرکتهاى پنجگانه بهره بردار تابع شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب به شمار مى رود.