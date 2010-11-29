بودجه‌ ساخت سالن اجلاس سران به اصفهان پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان‌نژاد شامگاه یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه افزود: مجموع سالنهای اجلاس سران غیر متعهد‌ها باید تا آبان ماه سال 91 که این اجلاس در ایران برگزار می‌شود آماده باشد.

وی با اشاره به اینکه قرار است این اجلاس در اصفهان برگزار شود، اظهار داشت: ابتدا قرار بود این اجلاس در کیش برگزار شود و پس از آن رقابتی برای برگزاری آن میان اصفهان و فارس ایجاد شد که در نهایت قرار بر برگزاری این اجلاس در اصفهان شد.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: شهرداری در این عرصه تعهد کرده که دو ساله این سالنها را بسازد و این موضوع بر اساس نظر هیئت دولت که کار را به یک هیئت خاص واگذار کرده بود نیز تصویب شده است.

وی با اشاره به اینکه در این عرصه باید دولت نزدیک به 100میلیارد تومان را بپردازد، اظهار داشت: اگر این سالن در اصفهان باشد می‌توان در یک لحظه به 10 هزار نفر به صورت vip سروریس دهی کرد.

شهردار اصفهان با گلایه از اینکه تا کنون بودجه‌ای در این خصوص به شهرداری نرسیده، گفت: برای اجرای این طرح فاصله زمانی کم است که باید کار را با شتاب بیشتری به انجام رساند.

سقائیان‌نژاد هزینه اجرای این طرح 236 میلیارد تومان دانست و گفت: پس از برگزاری این اجلاس شهرداری تعهد کرده تا دولت بتواند سالانه سه اجلاس را در این مجموعه برگزار کند.

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود ایجاد چنین ساختمانهایی را در اصفهان در راستای جذب گردشگر و توریست بسیار مناسب دانست و تصریح کرد: کسانی که طرفدار هویت و میراث هستند باید در این عرصه به میدان آیند تا این کار محقق شود.

وی راه اندازی قطار سریعتر قطار سریع‌السیر اصفهان - تهران، بین المللی شدن فرودگاه اصفهان به تمام معنا را از دیگر محسنات برگزاری این اجلاس در اصفهان دانست.

فرهنگ دوچرخه‌سواری باید در اصفهان رواج یابد

به گزارش مهر، شهردار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حرکت به سمت وسائل نقلیه‌ای چون دوچرخه ادامه داد: در این راستا به هر یک از مطبوعات و روزنامه‌های اصفهان دو عدد دوچرخه داده می‌شود.

وی همچنین در خصوص انبار توزیع مطبوعات اصفهان نیز اظهار داشت: در این خصوص سه منطقه پیش بینی شده و این دغدغه اصحاب مطبوعات در سال جاری مرتفع خواهد شد.

شهردار اصفهان همچنین خطاب به مطبوعات اصفهان نیز گفت: برای درآمد پایدار روزنامه‌ها نیز برنامه‌های خوبی پیش بینی شده که دکه ‌مطبوعاتی به مطبوعات در همین راستاست.