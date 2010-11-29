بخش های محروم شرق مازندران نیازمند توجه بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، علی محمدی شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار کلباد گلوگاه اظهار داشت: دغدغه اصلی همه مدیران باید در جهت رفع نیازهای مردم باشد و در این راستا مدیران باید از تمام توانمندی های خود برای خدمات رسانی بهتر به مردم استفاده کنند.

وی با اشاره به جریان فتنه در قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران بیان داشت: متاسفانه در این فتنه افرادی با جهت گیری از سوی دشمن و ایجاد فضای نا آرام در داخل کشور، در پی متلاشی کردن نظام جمهوری اسلامی بودند.

محمدی گفت: آنان با ایجاد این فتنه در واقع پایه اصلی این انقلاب یعنی ولایت فقیه را نشانه رفته بودند که با درایت رهبری و هوشیاری مردم به بن بست رسیدند.

معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در کشور افزود: با اجرایی شدن این طرح، همه مردم از امکانات یکسان استفاده خواهند کرد و یارانه فعلی کشور که بیشتر در خدمت ثروتمندان جامعه بود در بین تمام اقشار جامعه توزیع می شود.

محمدی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکنون سالانه 90 میلیارد دلار یارانه در بخشهای مختلف پرداخت می‌شود که بیش از نیمی از این یارانه ها را ثروتمندان و افراد مرفه جامعه استفاده می کنند که با هدفمند کردن یارانه ها این مبلغ در جای اصلی خود و صرف امور عمرانی می شود.

در پایان مراسم با تقدیر از زحمات علی علیزاده بخشدار سابق کلباد، محمد حسین باقری به عنوان بخشدار جدید معرفی شد.