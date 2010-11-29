  1. استانها
  2. مازندران
۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۲

بخش های محروم شرق مازندران نیازمند توجه بیشتری است

بخش های محروم شرق مازندران نیازمند توجه بیشتری است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به بکر بودن اراضی طبیعی شرق استان اظهار داشت: بخش های محروم این مناطق برای توسعه نیازمند توجه بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، علی محمدی شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار کلباد گلوگاه اظهار داشت: دغدغه اصلی همه مدیران باید در جهت رفع نیازهای مردم باشد و در این راستا مدیران باید از تمام توانمندی های خود برای خدمات رسانی بهتر به مردم  استفاده کنند.

وی با اشاره به جریان فتنه در قبل و بعد  از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران بیان داشت: متاسفانه در این فتنه افرادی  با جهت گیری از سوی دشمن و ایجاد فضای نا آرام در داخل کشور، در پی متلاشی کردن نظام جمهوری اسلامی بودند.

محمدی گفت: آنان با ایجاد این فتنه در واقع پایه اصلی این انقلاب یعنی ولایت فقیه را نشانه رفته بودند که با درایت رهبری و هوشیاری مردم به بن بست رسیدند.

معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در کشور افزود: با اجرایی شدن این طرح، همه مردم از امکانات یکسان استفاده خواهند کرد و  یارانه فعلی کشور که بیشتر در خدمت ثروتمندان جامعه بود در بین تمام اقشار جامعه توزیع می شود.

محمدی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکنون سالانه 90 میلیارد دلار یارانه در بخشهای مختلف پرداخت می‌شود که بیش از نیمی از این یارانه ها را ثروتمندان و افراد مرفه جامعه استفاده می کنند که با هدفمند کردن یارانه ها این مبلغ در جای اصلی خود و صرف امور عمرانی می شود.

در پایان مراسم با تقدیر از زحمات علی علیزاده بخشدار سابق کلباد، محمد حسین باقری به عنوان  بخشدار جدید معرفی شد.

کد مطلب 1200317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها