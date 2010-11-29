ساخت پالایشگاه بهشهر با حضور وزیر نفت آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محمد رضا البرزی شامگاه یکشنبه در آستانه سفر دولت به مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وزیر نفت در سفر هیئت دولت به مازندران میهمان بهشهری هاست یادآور شد: وی در این سفر بهره برداری اولیه از حوضچه نفتی پایانه نفتی شمال و کلنگ زنی پالایشگاه نفت مازندران را در بهشهر انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: برای افتتاح حوضچه فراگیر نفتی پایانه نفتی شمال، تاکنون 460 میلیارد ریال هزینه شده که تا به بهره برداری رسیدن کامل و نهایی شدن آن نیازمند پنج هزار میلیارد ریال اعتبار است.

وی بیان داشت: پالایشگاه نفت مازندران در بهشهر نیز در زمینی به مساحت 168 هکتار و با سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد یورو کلنگ زنی می شود.

البرزی افزود: شهرستان بهشهر آمادگی احداث شهرک نفت در بهشهر را جهت اسکان پرسنل نفت داراست و می تواند با اخذ موافقت اصولی، با در اختیار گذاشتن زمین این کار را عملیاتی کند.

مسئولان مطالبات به حق مردم را پاسخ دهند

نماینده معین مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری گفت: مسئولان موظف به پاسخگویی به موقع به مردم هستند.

دانیال نوری منفرد نیز در این نشست با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهور به مازندران اظهار داشت: خبرنگاران در این سفر، با ارائه مناسب و به موقع اخبار کمک کار دولت باشند.

وی افزود: با توجه به منابع محدود شاید رسیدگی به تمام نامه های وارده مردم براساس درخواستهای آنان مقدور نباشد اما به هر صورت پاسخ داده می شود.

نوری منفرد اضافه کرد: مسئولین باید در مدت زمان حداکثر 20 روز به نامه های وارده مردمی به ریاست جمهوری حتی اگر تنها اعلام وصول نامه باشد، پاسخگوی مردم باشند و گرهگشایی کنند.

وی ادامه داد: مدیران باید در رسیدگی به نامه ها دقت داشته باشند زیرا ممکن است پاسخگویی به نامه های مردمی بخشی از ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

نماینده معین مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در طول دولت نهم و دهم، به دلیل توجه رئیس جمهور به نامه های مردمی، حجم قابل توجه ای از نامه های مردمی را به ریاست جمهوری داشتیم که هیچ دستگاه دولتی در دولتهای گذشته شاهد ورودی چنین مکاتباتی نبود.