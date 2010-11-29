فرانسه در بخش نفت و گاز برونیی سرمایه گذاری خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه برونیی تایمز چاپ دوشنبه، رییس کمیسیون تجاری فرانسه در سنگاپور که برنامه این هیات را ترتیب داده است، گفت: شرکتهای فرانسوی اطلاع زیادی از برونیی ندارند و با این سفر می خواهند ظرفیتهای برونیی در بخش نفت و گاز را از نزدیک شاهد باشند و با روند فعالیت اقتصادی در برونیی نیز آشنا شوند.

براساس این گزارش، نمایندگان شرکت های فرانسوی دراین سفربا هیات توسعه اقتصادی برونیی نیز دیدارخواهند کرد تااطلاعاتی از سیاست های سرمایه گذاری و فرصتهای اقتصادی در این کشور به دست آورند.

برونیی کشوری اسلامی و نظام آن پادشاهی است که در جزیره بورنئو در جنوب شرق آسیا واقع شده و پایتخت ان "بندر سری بگاوان" است . این کشور جزو یکی از 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا "آسه آن" نیز می باشد.



