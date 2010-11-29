10میلیارد ریال به اشتغال روستایی آمل اختصاص یافت

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا کمیته اشتغال روستایی با هدف شناسایی و رفع مشکلات و ایجاد فرصت های جدید اشتغالزایی روستایی در بخش مرکزی شهرستان آمل تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط و اطلاع رسانی در روستاها به منظور آگاه سازی متقاضیان از شرایط اعطای این تسهیلات از مهم ترین اهداف این کمیته است.

بخشدار مرکزی آمل تصریح کرد: افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن شرایط روستا، توانایی های فردی، میزان تجربه و آموزش های فنی و حرفه ای شناسایی خواهند شد.

عسگری پور اضافه کرد: تاکنون بیش از 200 خانوار روستایی به صورت مستقیم و صدها نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این بخش با دریافت این اعتبارها که از محل صندوق مهر امام رضا ( ع ) بوده مشغول به کار شدند.



وی ادامه داد: اعطای این تسهیلات و فراهم آوردن شرایط مناسب می تواند علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی و انگیزه و تحرک در جوانان، به عنوان مهم ترین مانع در پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها مؤثر باشد.

بخش مرکزی شهرستان آمل با حدود 130 روستا بیش از63 هزار نفر جمعیت دارد.