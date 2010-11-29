63 هزار نفر در شهرک های صنعتی مازندران شاغلند

کمال رستم علی در آستانه سومین سفر هیئت دولت به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری به مقایسه عملکرد دستگاه های اجرایی مازندران در قبل و بعد از پیروزی انقلاب و دولت احمدی نژاد پرداخت.

وی افزود: در حوزه آب و فاضلاب روستایی، میزان لوله گذاری خطوط در قبل از انقلاب دو هزار و 450 کیلیومتر بوده که این میزان در پس از انقلاب به 10 هزار و 250 کیلومتر رسیده و در سال های دولت احمدی نژاد، سه هزار کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال آب روستایی انجام شد.

رستم علی گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، هم اکنون 65 درصد خانوارهای روستایی مازندران از نعمت آب سالم برخوردار بوده و 135 حلقه چاه عمیق در دولت نهم و دهم در روستاهای استان حفر شد.

وی با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ یک از خانوارهای مازندران از نعمت گاز بهره مند نبودند اظهار داشت: از زمان پیروزی انقلاب تا سال 84، هفت هزار و 631 کیلومتر شبکه گذاری گاز در استان انجام شد.

وی افزود: این میزان فعالیت در دولت نهم و دهم بالغ بر چهار هزار و 705 کیلیومتر شبکه گذاری گاز بوده است.

دبیر شورای روابط عمومی مازندران با بیان اینکه از سال 84 تاکنون بالغ بر 342 هزار و 786 واحد مسکونی از نعمت گاز بهره مند شدند اظهار داشت: ازسال 57 تا 84 نیز 486 روستا گاز دار شده و 728 روستا از سال 84 تاکنون از نعمت گاز بهره مند شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 37 شهرک و ناحیه صنعتی با وسعت هزار و 800 هکتار و با ظرفیت اشتغال 63 هزار نفر در استان فعال بوده که این میانگین در طول سال های 69 تا 84 تنها 14 هزار و 17 نفر بوده است.

رئیس اداره روابط عمومی و بین الملل استانداری مازندران به اقدامات نظام در حوزه شیلاتی مازندران اشاره کرد و گفت: تولید ماهیان گرم آبی از 300 تن سال 56 به 36 هزار و 307 تن در سال 88 رسیده و این میزان تولید در بخش ماهیان سردآبی به 10 هزار و 520 تن افزایش یافته است.

به گفته وی، در این مدت بیش از 104 میلیون تن تکثیر و رهاسازی بچه ماهی و هشت هزار و 500 تن صید ماهی استخوانی در مازندران انجام شد.

رستم علی اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم تاکنون، 200 کیلومتر راه اصلی، 130 کیلومتر راه فرعی، هزار و 382 کیلومتر بهسازی و آسفالت راه روستایی و هزار و 200 کیلومتر روکش آسفالت در جاده های مازندران انجام شده است.

وی افزود: از سال 84 تا 88 تعداد نقاط حادثه خیز استان از 390 نقطه به 108 نقطه رسیده که 72 درصد کاهش نقاط حادثه خیز را نشان می دهد.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران، حجم آب ذخیره شده پشت سدها را یک میلیون متر مکعب در قبل از انقلاب عنوان و تصریح کرد: این میزان در طول دولت نهم و دهم به 192 میلیون متر مکعب افزوده شده است.

رستم علی یادآور شد: هم اکنون عملیات شبکه آبیاری اراضی در سطح 22 هزار هکتار از اراضی مازندران انجام و 98 درصد جمعیت شهری و 77 درصد جمعیت روستایی مازندران از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

هیئت دولت در هشتادمین سفر استانی خود، سه شنبه نهم آذر ماه میهمان مردم مازندران است.