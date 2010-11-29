از پرتاب سرخوک به فیگو تا شکست بارسا با 11 گل/ خاص در خاص!

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید و بارسلونا به عنوان دو تیم از برترین تیم های فوتبال جهان دوشنبه شب ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه شب در ورزشگاه نوکمپ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار از جهات بسیاری با همیشه تفاوت دارد. بارسلونا در حالی با رئال مادرید بازی می کند که خوزه مورینیو، مربی حال حاضر سفیدپوشان تحت عنوان آقای خاص، زمانی در کادر فنی بارسا حضور داشته است.

این دو تیم تا به حال 208 بار با یکدیگر بازی کرده اند که 85 بار رئال مادرید برنده بوده و 81 دیدار هم با برتری بارسلونا به پایان رسیده است. این دو تیم 42 بار هم با تساوی به کار خود پایان داده اند. بزرگ ترین پیروزی اما متعلق به رئالی هاست. این تیم در سال 1943 موفق شد با نتیجه 11 بر یک مقابل بارسلونا به برتری برسد.

لیونل مسی در بارسلونا:

* 22 گل در 17 بازی این فصل

* 54 گل در 48 بازی در سال 2010

* گلزنی در 9 دیدار متوالی

* تعداد گل ها در پنج فصل گذشته: 17، 16، 38، 47، 22

کریستیانو رونالدو در رئال مادرید:

* 16 گل در 18 بازی این فصل

* 38 گل در 42 بازی در سال 2010

* 14 گل در 12 بازی لالیگا

* تعداد گل ها در پنج فصل گذشته: 23 (منچستریونایتد)، 42، 26، 33، 18

هواداران این دو تیم همواره حساسیت خاصی نسبت به حضور بازیکن تیمشان در تیم رقیب نشان داده اند با این حال 33 بار این اتفاق روی داده است. 21 بازیکن از بارسا به رئال پیوسته و 12 بازیکن از رئال مادرید به عضویت بارسلونا درآمده است. جنجالی ترین موردی که خشم هواداران تیم رقیب را تا سرحدجنون برانگیخت، جدایی لوییس فیگو از بارسا در سال 2000 و پیوستن وی به رئال مادرید بود تا آنجا که هواداران بارسلونا به هنگام برگزاری ال دربی، سر خوک به طرفش پرتاب کردند.

فهرست کامل این بازیکنان به شرح زیر است:

* آلفونسو آلبنیز (بارسا به رئال مادرید - 1902)

* لوچیانو لیزاراگا (مادرید به بارسا - 1905)

* چارلز والاس (بارسا به مادرید - 1906)

* خوزه کویرانته (بارسا به مادرید - 1906)

* آلفونسو آلبنیز (بارسا به رئال مادرید - 1911)

* آرسنیو کومالا (بارسا به مادرید - 1911)

* والتر روزیتسکی (بارسا به مادرید - 1913)

* ریکاردو زامورا (بارسا به اسپانیول به مادرید - 1930)

* جوزپ سامیتیه (بارسا به مادرید - 1932)

* هیلاریو خوان مارئو پرز (مادرید به والنسیا به بارسا - 1939)

* آلفونسو ناوارو (بارسا به مادرید - 1950)

* خوستو تخادا (بارسا به مادرید - 1961)

* خسوس ماریا پردا (مادرید به رئال وایادولید به سویا به بارسا - 1961)

* اواریستو دو ماچدو (بارسا به مادرید - 1962)

* فرناند گوی وائرتس (بارسا به مادرید - 1965)

* لوسین مولر (مادرید به بارسا - 1965)

* لورنزو آمادور (مادرید به هرکولس به بارسا - 1980)

* برند شوستر (بارسا به مادرید - 1988)

* لوییس می یا (بارسا به مادرید - 1990)

* گئورگی هاجی (مادرید به برشا به بارسا - 1994)

* فرناندو مونوز (بارسا به مادرید - 1992)

* خولن لوپه تگوی (مادرید به لوگرونس به بارسا - 1994)

* مایکل لادروپ (بارسا به مادرید - 1994)

* روبرت پروسینسکی (مادرید به رئال اویدو به بارسا)

* میگوئل سولر (بارسا به سویا به مادرید - 1995)

* لوییز انریکه (مادرید به بارسا - 1996)

* دانیل گارسیا لارا (مادرید به رئال مایورکا به بارسا - 1999)

* لوییس فیگو (بارسا به مادرید - 2000)

* آلبرت سلادس (بارسا به سلتاویگو به مادرید - 2000)

* آلفنوسو پرز (مادرید به رئال بتیس به بارسا - 2000)

* رونالدو (بارسا به اینتر به مادرید - 2002)

* ساموئل اتوئو (مادرید به رئال مایورکا به بارسا)

* خاویر ساویولا (بارسا به موناکو به سویا به مادرید - 2007)

این بازی می تواند در ادامه روند حرکتی این دو تیم در رقابت های این فصل تاثیرگذار باشد. رئال و بارسا هفته هاست که شانه به شانه هم حرکت می کنند و چشم از هم برنمی دارند. رئال مادرید در رقابت های این فصل با مربیگری مورینیو هنوز رنگ شکست را ندیده و باید دید آیا این اتفاق در این بازی روی خواهد داد یا خیر.

در بازی دوشنبه شب رقابت مسی با رونالدو، ژاوی با ژابی آلونسو، اینیستا با مسوت اوزیل، داوید ویا با هیگواین، کارلس پویول با کاروالیو و والدس و کاسیاس ، دیدنی خواهد بود. و البته رویارویی پپ گواردیولا و خوزه مورینیوی مغرور را هم جدی بگیرید.