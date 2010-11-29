مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه

ایران :
با افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- ایران و سراسری شمال و شمال شرق؛ شبکه گازرسانی داخلی و صادراتی ایران تکمیل شد
هیئت دولت تصویب کرد؛ تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه تهران به خاطر تشدید آلودگی هوا
در نامه ای خطاب به رئیس جمهور عنوان شد؛ تقدیر مجلس از افتخارآفرینی ورزشکاران در بازیهای آسیایی
با افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- ایران و سراسری شمال و شمال شرق؛ شبکه گازرسانی داخلی و صادراتی ایران تکمیل شد
هیئت دولت تصویب کرد؛ تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه تهران به خاطر تشدید آلودگی هوا
در نامه ای خطاب به رئیس جمهور عنوان شد؛ تقدیر مجلس از افتخارآفرینی ورزشکاران در بازیهای آسیایی
تفاهم:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: به عرصه درآوردن ابتکارات برای آینده نیروی دریایی ضروری است
با حضور روسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت پذیرفت؛ افتتاح همزمان خط لوله انتقال گاز
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: آغاز پرداخت سود سهام عدالت
جام جم :
ضرغامی: مدحان و ستایشگران فضائل اهل بیت (ع) ظرفیت های بی بدیل جامعه هستند
باهنر: طرح سئوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست
ایدز بی رحمانه می تازد
ضرغامی: مدحان و ستایشگران فضائل اهل بیت (ع) ظرفیت های بی بدیل جامعه هستند
باهنر: طرح سئوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست
ایدز بی رحمانه می تازد
جوان:
رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: باید خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم
واریز سود 40 هزار تومانی سهام عدالت در آذرماه
بسیج 30 میلیونی می شود
رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: باید خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم
واریز سود 40 هزار تومانی سهام عدالت در آذرماه
بسیج 30 میلیونی می شود
جهان صنعت:
مجلس در انتظار بودجه 90؛ دخل و خرج کشور در بلاتکلیفی
کم توجهی مسئولان جانسوزتر از سوختن جنگل های ملی
اظهارات ضد و نقیض در مورد کالای کوپنی
حمایت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش تاکید فرمودند: ضرورت بکارگیری استعدادها و ابتکارات برای آینده نیروی دریایی
با حضور احمدی نژاد و محمد اف صورت گرفت؛ افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان - ایران
وزیر بهداشت: افزایش 5 برابری شیوع ایدز در کشور
دنیای اقتصاد:
یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد: تثبیت دلار در زمان هدفمندی
همزمان با آغاز مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام می شود؛ تلاش های اضطراری چین برای پایان کابوس شبه جزیره کره
آلودگی در آستانه وضعیت بحران
یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد: تثبیت دلار در زمان هدفمندی
همزمان با آغاز مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام می شود؛ تلاش های اضطراری چین برای پایان کابوس شبه جزیره کره
آلودگی در آستانه وضعیت بحران
شرق:
اظهارات جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در تریبون آزاد دانشگاه شاهد ؛ روایت ذوالنور از یک فرار
محمد رضا باهنر خبر داد: دیدار لاریجانی با رهبری قبل از انتشار نامه تخلفات دولت
محدودیت بی سابقه تردد در پایتخت؛ تهران زوج و فرد شد
اظهارات جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در تریبون آزاد دانشگاه شاهد ؛ روایت ذوالنور از یک فرار
محمد رضا باهنر خبر داد: دیدار لاریجانی با رهبری قبل از انتشار نامه تخلفات دولت
محدودیت بی سابقه تردد در پایتخت؛ تهران زوج و فرد شد
قدس:
در گفتگوی قدس با نمایندگان بررسی شد؛ مسئول امنیت جانی زائران ایرانی در عتبات کیست؟
احمدی نژاد با اشاره به طرح های اقتصادی ایران و ترکمنستان: معادلات انرژی در منطقه دگرگون می شود
اواخر آذرماه آغاز می شود؛ پرداخت سود سهام عدالت به 3 میلیون نفر
کیهان:
سید حسن نصرالله خبر داد: حیرت صهیونیست ها از نفوذ حزب الله در شبکه مخابراتی اسرائیل
وزارت تعاون خبر داد: تاسیس 40 هزار تعاونی فراگیر با هدف فقرزدایی در کشور
با صدور یک بیانیه؛ جنبش عدم تعهد در دفاع از ایران آمانو را محاکمه می کند
در گفتگوی قدس با نمایندگان بررسی شد؛ مسئول امنیت جانی زائران ایرانی در عتبات کیست؟
احمدی نژاد با اشاره به طرح های اقتصادی ایران و ترکمنستان: معادلات انرژی در منطقه دگرگون می شود
اواخر آذرماه آغاز می شود؛ پرداخت سود سهام عدالت به 3 میلیون نفر
کیهان:
سید حسن نصرالله خبر داد: حیرت صهیونیست ها از نفوذ حزب الله در شبکه مخابراتی اسرائیل
وزارت تعاون خبر داد: تاسیس 40 هزار تعاونی فراگیر با هدف فقرزدایی در کشور
با صدور یک بیانیه؛ جنبش عدم تعهد در دفاع از ایران آمانو را محاکمه می کند
گسترش صنعت:
خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران با حضور احمدی نژاد و بردی محمد اف به بهره برداری رسید؛ روز پروژه های گازی
محمد رضا باهنر: سران فتنه پیش خدا، مردم و شهدا جوابی ندارند
تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد
همشهری:
با حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛ بهره برداری از خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران
ادارات دولتی و مدارس تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است
دیدار فرمانده و معاونان نیروی دریایی ارتش با رهبر معظم انقلاب
با حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛ بهره برداری از خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران
ادارات دولتی و مدارس تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است
دیدار فرمانده و معاونان نیروی دریایی ارتش با رهبر معظم انقلاب
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