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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۲

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه 8 آذر ماه به این شرح است.

ایران :
با افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- ایران و سراسری شمال و شمال شرق؛ شبکه گازرسانی داخلی و صادراتی ایران تکمیل شد
هیئت دولت تصویب کرد؛ تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه تهران به خاطر تشدید آلودگی هوا
در نامه ای خطاب به رئیس جمهور عنوان شد؛ تقدیر مجلس از افتخارآفرینی ورزشکاران در بازیهای آسیایی

تفاهم:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: به عرصه درآوردن ابتکارات برای آینده نیروی دریایی ضروری است
با حضور روسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت پذیرفت؛ افتتاح همزمان خط لوله انتقال گاز
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: آغاز پرداخت سود سهام عدالت

جام جم :
ضرغامی: مدحان و ستایشگران فضائل اهل بیت (ع) ظرفیت های بی بدیل جامعه هستند
باهنر: طرح سئوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست
ایدز بی رحمانه می تازد
 
جوان:
رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: باید خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم
واریز سود 40 هزار تومانی سهام عدالت در آذرماه
بسیج 30 میلیونی می شود

جهان صنعت:
مجلس در انتظار بودجه 90؛ دخل و خرج کشور در بلاتکلیفی
کم توجهی مسئولان جانسوزتر از سوختن جنگل های ملی
اظهارات ضد و نقیض در مورد کالای کوپنی

حمایت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش تاکید فرمودند: ضرورت بکارگیری استعدادها و ابتکارات برای آینده نیروی دریایی
با حضور احمدی نژاد و محمد اف صورت گرفت؛ افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان - ایران
وزیر بهداشت: افزایش 5 برابری شیوع ایدز در کشور

دنیای اقتصاد:
یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد: تثبیت دلار در زمان هدفمندی
همزمان با آغاز مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام می شود؛ تلاش های اضطراری چین برای پایان کابوس شبه جزیره کره
آلودگی در آستانه وضعیت بحران
 
شرق:
اظهارات جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در تریبون آزاد دانشگاه شاهد ؛ روایت ذوالنور از یک فرار
محمد رضا باهنر خبر داد: دیدار لاریجانی با رهبری قبل از انتشار نامه تخلفات دولت
محدودیت بی سابقه تردد در پایتخت؛ تهران زوج و فرد شد
 
قدس:
در گفتگوی قدس با نمایندگان بررسی شد؛ مسئول امنیت جانی زائران ایرانی در عتبات کیست؟
احمدی نژاد با اشاره به طرح های اقتصادی ایران و ترکمنستان: معادلات انرژی در منطقه دگرگون می شود
اواخر آذرماه آغاز می شود؛ پرداخت سود سهام عدالت به 3 میلیون نفر

کیهان:
سید حسن نصرالله خبر داد: حیرت صهیونیست ها از نفوذ حزب الله در شبکه مخابراتی اسرائیل
وزارت تعاون خبر داد: تاسیس 40 هزار تعاونی فراگیر با هدف فقرزدایی در کشور
با صدور یک بیانیه؛ جنبش عدم تعهد در دفاع از ایران آمانو را محاکمه می کند

گسترش صنعت:
خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران با حضور احمدی نژاد و بردی محمد اف به بهره برداری رسید؛ روز پروژه های گازی
محمد رضا باهنر: سران فتنه پیش خدا، مردم و شهدا جوابی ندارند
تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد

همشهری:
با حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛ بهره برداری از خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران
ادارات دولتی و مدارس تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است
دیدار فرمانده و معاونان نیروی دریایی ارتش با رهبر معظم انقلاب
کد مطلب 1200330

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