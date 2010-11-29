مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه

ایران :

با افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- ایران و سراسری شمال و شمال شرق؛ شبکه گازرسانی داخلی و صادراتی ایران تکمیل شد

هیئت دولت تصویب کرد؛ تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه تهران به خاطر تشدید آلودگی هوا

در نامه ای خطاب به رئیس جمهور عنوان شد؛ تقدیر مجلس از افتخارآفرینی ورزشکاران در بازیهای آسیایی



تفاهم:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: به عرصه درآوردن ابتکارات برای آینده نیروی دریایی ضروری است

با حضور روسای جمهور ایران و ترکمنستان صورت پذیرفت؛ افتتاح همزمان خط لوله انتقال گاز

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام کرد: آغاز پرداخت سود سهام عدالت





جام جم :

ضرغامی: مدحان و ستایشگران فضائل اهل بیت (ع) ظرفیت های بی بدیل جامعه هستند

باهنر: طرح سئوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست

ایدز بی رحمانه می تازد

جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمانده و معاونین نیروی دریایی ارتش: باید خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم

واریز سود 40 هزار تومانی سهام عدالت در آذرماه

بسیج 30 میلیونی می شود



جهان صنعت:

مجلس در انتظار بودجه 90؛ دخل و خرج کشور در بلاتکلیفی

کم توجهی مسئولان جانسوزتر از سوختن جنگل های ملی

اظهارات ضد و نقیض در مورد کالای کوپنی



حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش تاکید فرمودند: ضرورت بکارگیری استعدادها و ابتکارات برای آینده نیروی دریایی

با حضور احمدی نژاد و محمد اف صورت گرفت؛ افتتاح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان - ایران

وزیر بهداشت: افزایش 5 برابری شیوع ایدز در کشور





دنیای اقتصاد:

یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد: تثبیت دلار در زمان هدفمندی

همزمان با آغاز مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام می شود؛ تلاش های اضطراری چین برای پایان کابوس شبه جزیره کره

آلودگی در آستانه وضعیت بحران

شرق:

اظهارات جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در تریبون آزاد دانشگاه شاهد ؛ روایت ذوالنور از یک فرار

محمد رضا باهنر خبر داد: دیدار لاریجانی با رهبری قبل از انتشار نامه تخلفات دولت

محدودیت بی سابقه تردد در پایتخت؛ تهران زوج و فرد شد



قدس:

در گفتگوی قدس با نمایندگان بررسی شد؛ مسئول امنیت جانی زائران ایرانی در عتبات کیست؟

احمدی نژاد با اشاره به طرح های اقتصادی ایران و ترکمنستان: معادلات انرژی در منطقه دگرگون می شود

اواخر آذرماه آغاز می شود؛ پرداخت سود سهام عدالت به 3 میلیون نفر



کیهان:

سید حسن نصرالله خبر داد: حیرت صهیونیست ها از نفوذ حزب الله در شبکه مخابراتی اسرائیل

وزارت تعاون خبر داد: تاسیس 40 هزار تعاونی فراگیر با هدف فقرزدایی در کشور

با صدور یک بیانیه؛ جنبش عدم تعهد در دفاع از ایران آمانو را محاکمه می کند



گسترش صنعت:

خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران با حضور احمدی نژاد و بردی محمد اف به بهره برداری رسید؛ روز پروژه های گازی

محمد رضا باهنر: سران فتنه پیش خدا، مردم و شهدا جوابی ندارند

تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد





همشهری:

با حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛ بهره برداری از خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران

ادارات دولتی و مدارس تهران چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است

دیدار فرمانده و معاونان نیروی دریایی ارتش با رهبر معظم انقلاب