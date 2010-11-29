محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دریافت عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا گفت: خدا را شکر می کنم به عنوان یک ایرانی توانستم عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را بدست آورم. همه بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران زحمت کشیدند و جایزه‌ای که من گرفتم، حاصل زحمت همه آنها بود.

وی مراسم اهدای جایزه به بهترین‌های آسیا را با شکوه خواند و در خصوص بی توجهی رسانه‌ها به موفقیتش گفت: به غیر از برخی روزنامه‌ها آنهم خیلی جزیی اصلا به عنوانی که من گرفتم توجهی نشد. رادیو و تلویزیون هم خیلی گذرا به این مورد پرداختند، شاید اگر فوتبالی‌ها بهترین آسیا می شدند، وقت بیشتری به آنها داده می شد.

این بازیکن ملی پوش فوتسال ایران خاطرنشان کرد: در ایران به فوتسال بها داده نمی شود. چرای اش را نمی دانم. شاید به خاطر اینکه ما زیاد قهرمان شدیم و قهرمانی را وظیفه ما می دانند. برای رسانه‌ها و کلا ورزشی‌ها قهرمانی فوتسال عادت شده ما هم به این بی توجهی‌ها عادت کرده‌ایم!

طاهری در خاتمه تصریح کرد: برای من به عنوان بازیکن تیم ملی فوتسال ایران همین که مردم مرا می بینند و ابراز لطف می کنند، کافی است. محبت‌های آنها مرا امیدوار می کنند که بیش از گذشته تلاش کرده و بازهم بهترین بازیکن آسیا شوم.