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۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۰۵

طاهری در گفتگو با مهر:

بهترین بازیکن فوتسال آسیا شدم اما کسی توجه نکرد/ دیگر به این شرایط عادت کرده‌ایم

بهترین بازیکن فوتسال آسیا شدم اما کسی توجه نکرد/ دیگر به این شرایط عادت کرده‌ایم

بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2010 گفت: عنوان بهترین بازیکن قاره آسیا را بدست آوردم اما به این موفقیت من هیچ توجهی نشد.

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دریافت عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا گفت: خدا را شکر می کنم به عنوان یک ایرانی توانستم عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را بدست آورم. همه بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران زحمت کشیدند و جایزه‌ای که من گرفتم، حاصل زحمت همه آنها بود.

وی مراسم اهدای جایزه به بهترین‌های آسیا را با شکوه خواند و در خصوص بی توجهی رسانه‌ها به موفقیتش گفت: به غیر از برخی روزنامه‌ها آنهم خیلی جزیی اصلا به عنوانی که من گرفتم توجهی نشد. رادیو و تلویزیون هم خیلی گذرا به این مورد پرداختند، شاید اگر فوتبالی‌ها بهترین آسیا می شدند، وقت بیشتری به آنها داده می شد.

این بازیکن ملی پوش فوتسال ایران خاطرنشان کرد: در ایران به فوتسال بها داده نمی شود. چرای اش را نمی دانم. شاید به خاطر اینکه ما زیاد قهرمان شدیم و قهرمانی را وظیفه ما می دانند. برای رسانه‌ها و کلا ورزشی‌ها قهرمانی فوتسال عادت شده ما هم به این بی توجهی‌ها عادت کرده‌ایم!

طاهری در خاتمه تصریح کرد: برای من به عنوان بازیکن تیم ملی فوتسال ایران همین که مردم مرا می بینند و ابراز لطف می کنند، کافی است. محبت‌های آنها مرا امیدوار می کنند که بیش از گذشته تلاش کرده و بازهم بهترین بازیکن آسیا شوم.

کد مطلب 1200334

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