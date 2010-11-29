پرویز کلانتری، نقاش که از چهارمین نمایشگاه فروش "هفت نگاه" در خانه هنرمندان بازدید کرد، در مورد فروش آثار جوانان به خبرنگار مهر گفت: اگر من و دوستانم خیال کنیم که دنیا با نسل ما به آخر رسیده است، خیلی اشتباه کرده‌ایم. من تکرار جوانیم را در آثار جوانان می‌بینم البته آنها بهتر از ما کار می‌کنند و حق این است که فضای مناسب خودشان را پیدا کنند.

وی در مورد نمایشگاه گروه هفت نگاه افزود: کمبود فضا باعث شده است، تابلوها در کنار چیده شوند و در ظاهر چیدمانی غیرحرفه‌ای به نمایشگاه بدهد اما در عین‌حال خود این مسئله برای من که می‌خواهم بدانم چه اتفاقی درحال رخ دادن است، یک پیام دارد و می‌گوید که چه تنوع عجیب و غریبی در نقاشی امروز ایران درحال روی دادن است.

کلانتری ادامه داد: این نمایشگاه دو خصلت دارد. اول اینکه آثار نشاندهنده کمیت‌ تعداد هنرمندان است یعنی نقاشان و مجسمه‌سازانی که به این قبیله اضافه شده‌اند، خیلی زیاد هستند و مسئله دوم تنوع سلیق‌ها است. برخی به رئالیسم وفادار مانده‌اند و تعدادی به آبستره و فیگوراتیو و..برای همین به سرعت با نگاه اول به حجم تابلوها می‌توان فهمید هنرمندان و تنوع رو به گسترش است.

وی درباره کیفیت آثار ارائه شده عنوان کرد: کار خارج از قاعده و بدردنخور در این مجموعه نمی‌بینم که نشان می‌دهد سختگیری زیادی در گزینش آثار صورت گرفته است.

کلانتری سپس به جوانان علاقه‌مند به هنر اشاره کرد: جمعیت ایران بشدت جوان است و بنظر می‌آید که بیشتر آنها به سمت هنر رغبت دارند. وقتی از جوانان فامیل می‌پرسم که می‌خواهید چه کاره شوید، خیلی از آنها دوست دارند، وارد حرفه سینما شوند و در مرحله بعدی تمایل دارند هنرهای دیگر مانند نواختن ساز و گرافیک را تجربه کنند.

این نقاش در ادامه در مورد گرایش جوانان به رشته گرافیک گفت: گاهی با خودم می‌گویم ممیز (مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران) یک موقع چه فکر می‌کرد، چه شد.او شاید واقعا تصور نمی‌کرد روزی این اقبال به گرافیک ایجاد شود .خیلی از جوان‌ها دوست دارند در رشته گرافیک تحصیل کنند و منزل دوم آنها نقاشی آزاد است.

وی در پایان ابراز کرد: جوانان امروز کامپیوتر دارند که می‌توانند به واسطه آن با تمام رویدادهای جهان در ارتباط باشد و با استعداد و قابلیتی که دارند، نشان داده‌اند، می‌توانند با هنرمندان خارجی رقابت کنند.

چهارمین نمایشگاه هفت نگاه تا 19 آذر در نگارخانه‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان خانه هنرمندان برپاست و همزمان به مناسبت سالگرد مرتضی ممیز نمایشگاهی از عکس‌های وی و آثار یک گرافیست سوئیسی در نگارخانه ممیز و میرمیران به نمایش درآمده است.