سازمان تبلیغات مبلغین مساجد فاقد روحانی را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در حاشیه سفر به مازندران، هدف از این سفر را بررسی نحوه تحقق بر نامه ها در تکریم حوزه فرهنگ در سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: در سازمان تبلیغات اسلامی پیوسته سفرهایی به مراکز استانها انجام می شود تا نحوه تحقق برنامه ها در تکریم حوزه فرهنگ در سازمان بررسی شود و نشستی با مدیران و کارشناسان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی انجام شود تا موارد لازم و ضروری را یادآوری کنیم.

روحانی نژاد افزود: در این سفر پیرامون پیوست فرهنگی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری به کلیه دستگاهها بحث و تبادل نظر شد و کلیه طرحهای بزرگ و کوچک مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: امیدواریم با مشارکت همه نهادها و سازمانها و مراکز دولتی بعد از پایان طرحی در کشور پیوست فرهنگی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور به اعزام مبلغ در مناسبتهای طول سال توسط سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: در آستانه ماه محرم سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا مبلغین مساجد و مراکزی که نیازمند روحانی هستند را تامین کند و هر مرکزی می تواند جهت استفاده از روحانی به دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور مراجعه کند.

هیئتهای مذهبی در توسعه فرهنگ دینی اثرگذار هستند

روحانی نژاد همچنین در نشست باهیئات محوری یا فاطمه زهرا (س) بابل و قمر بنی هاشم (ع) ساری تهیه وب سایت، سامانه پیامک، مجله، روزنامه و روحانی اندیشمند را از عناصر مهم در توسعه هیئات برشمرد.

وی افزود: مایل هستیم که هیئات مذهبی گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند و در این راستا دغدغه داشته باشند.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: برای توسعه فرهنگی دینی نقش هیئات بی بدیل است و پس از روحانیت، هیئات مذهبی نقش بسزایی در تاریخ انقلاب ما دارند.

روحانی نژاد گفت: شاکله برنامه هیئات باید محتوایی باشد و در هیئات به شبهات پاسخ داده شود و جاهایی که دشمن قصد ضربه زدن به اسلام را دارد این هیئات باید جوابگو بوده و مشت محکمی بر دهان دشمن بزنند.

وی در پایان تصریح کرد: دیانت ما از سیاست جدا نیست بنابراین هیئات مذهبی باید پیرو خط مقام معظم رهبری باشند.