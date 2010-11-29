دو اعتراض به تلویزیون / مخالفت معاون صدا با حضور گویندگان رادیو در تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صوفی معاون صدا هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد کاملاً مخالف با حضور گویندگان و گزارشگران رادیو در تلویزیون است. او در این مصاحبه تاکید کرد حضور گویندگان و مجریان رادیو در تلویزیون ممنوع شده است و تا زمانی که با کمبود گوینده در رادیو رو به رو هستیم این قانون ادامه دارد.

وی در این گفتگو از تشکیل کمیته‌ای خبر داد که با یک نگاه علمی، رادیو را ارزیابی و برترین‌های رادیو را معرفی می‌کند. این کمیته با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان رسانه‌‌ای همه خروجی‌های آنتن رادیو را بررسی می‌کند.

- مهران مدیری پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای تصویربرداری سریال "قهوه تلخ" را آغاز کرد. این وقفه به دلیل تدوین سریال بوده و در حال حاضر تصویربرداری قسمت‌های 50 سریال در حال انجام است.

- سعید توکل درباره‌ اضافه شدن بازیگران و آیتم‌های جدید به "جمعه ایرانی" خبر داد و گفت: در روزهای اخیر از جوانانی که علاقه به کار طنز داشتند، دعوت کردیم و چند روزی است که کارشان را شروع کرده‌اند. با جدیتی که بازیگران جدید دارند در پی خلق یکسری شخصیت‌ها هستیم که مورد توجه مردم قرار گیرد.

- 116 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار سراسری شدن صدای رادیو سلامت در کل کشور شدند.

- بهنام احمدپور مدیر رادیو جوان گفت: من ترجیح می‌دهم که گویندگان رادیو تصویر‌شان برای مخاطب مشخص نشود، در غیر این صورت عنصر اصلی رادیو که همان خیال است را از آن‌ها می‌گیریم.

- عبدالله کعبی نماینده آبادان درتذکری به عزت‌الله ضرغامی با انتقاد ازعملکرد صدا و سیما در مورد برخی برنامه‌ها گفت: صدا و سیما در خصوص مردم استان خوزستان درست رفتار کند.

وی در بخشی از نامه‌اش اشاره کرد: در قانون اساسی آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد، اما متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرتب در مورد استان خوزستان و گویش‌های محلی و مردم آبادان رفتارهایی انجام می‌دهد که سبب ناراحتی مردم این منطقه می‌شود.

- پروفسور هوبر، رئیس سابق کلیسای پروتستان آلمان و پروفسور کافمن، استاد آلمانی از معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.

- مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که تفاهمنامه ای میان معاونت صدا و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منعقد شده و بر این اساس تعامل رادیو با مراکز دانشگاهی گسترش می‌یابد. او تاکید کردبه همت این اداره دستورالعمل برای برنامه‌سازی در رادیو تدوین می‌شود تا برنامه‌سازی شکل منسجم‌تری به خودش بگیرد.



- خسرو معتضد هفت گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها به ساخت سریال "حضرت موسی (ع)" در رسانه ملی انتقاد کرد و گفت: این کار عملی در ترویج دین یهود و اثبات اسراییل است. وی توصیه کرد بهتر است درباره ائمه معصومین آثار مختلف ساخته شود.

فرج‌الله سلحشور، نویسنده و کارگردان سریال "حضرت موسی (ع)" اعلام کرد مطلبی که آقای معتضد گفتند با آنچه در قرآن و روایات آمده است، مخالف و در تضاد است. قرآن بیش از 300 و چند آیه درباره حضرت موسی دارد.

- تا به حال پیش نیامده بود اثری فیلمنامه‌اش بعد از پیدا کردن لوکیشن‌های مختلف نوشته شود، اما این اتفاق درباره سریال "قفسی برای پرواز" افتاد. یوسف سیدمهدوی کارگردان این سریال گفت: بر اساس لوکیشن‌ها سکانس‌های این سریال نوشته می‌شد، اما چون عوامل حرفه‌ای بودند به مشکل برنخوردیم.

- چنگیز وثوقی، بازیگر که در مجموعه "تبریز مه آلود" به کارگردانی محمدرضا ورزی بازی می‌کند در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بازی در نقش‌های تاریخی مسلماً دشواری‌های زیادی دارد. بازیگری کار راحتی نیست. من همیشه برای ایفای هر نقشی سعی کرده‌ام تا با آن کاراکتر زندگی کنم و دیگر همان شخصیت باشم، نه چنگیز وثوقی. بازیگر باید کاملاً در نقش غرق شود.

- ضرغامی اعلام کرد 40 میلیون ایرانی‌ سریال "مختارنامه" را تعقیب می‌کنند. این سریال یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌ است و 60 درصد جمعیت ایران این سریال را دنبال می‌کنند.

- فرج الله سلحشور، کارگردان سریال "یوسف پیامبر" در جلسه روز سه‌شنبه دوم آذرماه که در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد، گفت: براساس کارشناسی کارشناسان تشخیص داده شده است که بنده از فیلمنامه حضرت یوسف سرقت ادبی کردم ولی من این اتهام را قبول ندارم، چرا که شش ماه قبل از اینکه طاهری طرحش را به من بدهد، من نتیجه تحقیقاتم را به صدا و سیما تحویل داده بودم.

- فرزاد موتمن که تله فیلم "دماغ" به کارگردانی وی بار دیگر به تازگی از تلویزیون پخش شد، درباره‌ مناسبتی‌شدن تله‌فیلم‌ها گفت: قضیه‌ مناسبتی شدن تله‌فیلم‌ها به یک آفت بدل ‌شده است.

- محمد زین‌العابدینی، سرپرست شبکه مستند اعلام کرد زمان دقیق افتتاح رسمی این شبکه هنوز مشخص نشده است، اما معاون سیما به زودی اعلام می‌کند.

- گوهر خیراندیش که در سریال "مختارنامه" نقش حنانه دایه‌ عمر را ایفای نقش می‌کند در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد با توجه به اعتمادی که میرباقری داشتم چشم بسته این نقش را قبول کردم.

- دکتر احمد شجاعی،رئیس سازمان پزشکی قانونی درنامه‌ای به رئیس سازمان صدا وسیما با تشریح نقش وفعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی، از قسمت اخیر سریال "ساختمان 85" به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده که 23 آبان از شبکه دوم سیما پخش شد، انتقاد و آن را مصداق تمام عیار نادیده گرفتن فهم مخاطب و توهین به فرهیخته‌ترین اقشار جامعه و آزردگی خاطر همکاران سختکوش سازمان پزشکی قانونی دانست.

- مریم نشیبا گوینده‌ برنامه‌ "شب بخیر کوچولو" رادیو ایران درباره‌ حضور گویندگان رادیو در تلویزیون معتقد است: اغلب گویندگان رادیو از حضور در تلویزیون امتناع دارند، اما گاهی به دام می‌افتند و نمی‌توانند به تلویزیون نه بگویند.

- آیت الله حسین مظاهری در پاسخ به استفتائی، نشان دادن تصویر چهره حضرت عباس(س) را در سریال "مختارنامه" حرام دانست و خواستار اجتناب از این امر شدند.



- در حاشیه مراسم تجلیل از پیرغلامان اهل بیت در بوشهر عزت الله ضرغامی از صدیقه بحرانی خواننده مرثیه علی اصغر (ع) در تیتراژ پایانی سریال "مختارنامه" تجلیل کرد.

- نصیر مغزی، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن سیما اعلام کرد تهیه مجموعه‌ای برای محرم امسال به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاد.