به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم رقابتهای بدمینتون غرب آسیا که با حضور 5 تیم در منامه بحرین در حال برگزاری است تیم ملی بدمینتون ایران در قسمت آقایان تیم اردن را 5 بر صفر شکست داد و در بازی دوم خود یکشنبه شب مقابل عراق 4 بر یک پیروز شد.

علی شاه حسینی، سروش اسکندری، سپهر ایوانی در بازی های یک نفره و علی شاه حسینی - فرزین خانجانی نیز در قسمت دوبل رقبای عراقی را شکست دادند، اما دوبل سپهر ایوانی - صدرالدین صادقی بازی را واگذار کرد تا در مجموع ایران 4 بر یک پیروز میدان باشد.

یکشنبه شب در بخش بانوان نیز تیم ایران مقابل تیم سوریه قرار گرفت که صابره کبیری، آرام سجادی در قسمت یک نفره و دوبل سحر زمانیان و نگین امیری پور در قسمت دو نفره پیروز میدان بودند و نگین امیری پور در یک نفره و دوبل سارا دلاوری - صابره کبیری بازی را به سوریه واگذار کردند و تیم ایران در مجموع با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد.

امروز دوشنبه در آخرین روز بازیهای غرب آسیا، تیم بانوان ایران مقابل اردن و تیم مردان مقابل تیم بحرین قرار می گیرد تا تکلیف تیم های قهرمان این مسابقات مشخص شود. تیم های ملی بدمینتون ایران متشکل از 11 بدمینتون باز در دو بخش مردان و زنان در مسابقات غرب آسیا حضور دارند.