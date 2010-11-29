به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری معمتد که در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا در وزن چهارم (68- کیلوگرم) رقابتهای تکواندو شد، هفته آینده به همراه پدر و مادرش راهی سوریه می شود تا مدال طلای خود را به موزه بارگاه حضرت زینب(س) اهداء کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: موفقیت های خود در عرصه ورزش را مدیون اهل بیت هستم و با استعانت از خانم زینب در مسابقات مختلف فقط برای کسب مدال طلا به میدان می روم و قصد دارم مدالی را کسب می کنم به موزه خانم اهداء کنم.

معمتد سال گذشته هم بعد از کسب مدال طلا در نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان مدال طلا را به سوریه برد و به همین موزه اهداء کرد. قرار است فدراسیون تکواندو اقدامات این سفر را برای معمتد و خانواده وی فراهم کند.