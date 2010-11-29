رضا پورحسین، مدیر شبکه هفت (شبکه آموزش) در پاسخ به این سئوال که هدفتان از راهاندازی باشگاه گزارشگران هفت چه بود؟ به خبرنگار مهر گفت: باشگاه مجازی گزارشگران به پیشنهاد برنامه "ساعت هفت و هفت دقیقه" راهاندازی شده است. در حقیقت هدف اصلی ما تعامل بیشتر شبکه آموزش با بینندگان است تا بتوانیم آن را با برنامههای این شبکه درگیر کنیم. مسلماً نتیجه تعامل این است میتوانیم از نظرها و عقاید مخاطبان استفاده و بیشتر با افکارشان آشنایی پیدا کنیم.
وی در ادامه افزود: علاوه بر آن میتوانیم از میان علاقمندان به گزارشگران تلویزیونی نیروهای فعال را در حوزه گزارشهای آموزشی جذب کنیم. راهاندازی این باشگاه منجر به شکلگیری یک نوع گردهمایی یا کلوپ به شکل فوق برنامه شده است، چرا که خیلی از جوانان علاقمند به ارتباط با رسانه هستند و میتوانیم نیروهای بالقوه تولیدی را شناسایی کنیم. در مجموع رسانه میتواند با آموزش آنها نهایت استفاده را ببرد.
مدیر شبکه هفت با اشاره به اینکه خیلی از مجریان موفق امروز حاصل این نوع کلوپها همچون باشگاه تلویزیون و باشگاه نیمرخ هستند، گفت: ولی هدف اصلی ما بیشتر تعامل با بینندگان است. باشگاه گزارشگران به تازگی راهاندازی شده و بینندگان از طریق سایت شبکه هفت میتوانند عضو باشگاه شوند.
پورحسین درباره اینکه بازتاب مخاطبان چطور بوده؟ توضیح داد: بینندگان توانستند ارتباط لازم را برقرار کنند، ولی در حال حاضر آمار دقیقی تهیه نکردهایم، اما به زودی روابط عمومی آمار را در اختیار شما قرار میدهد.
وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما راهاندازی شورای راهبردی چه تاثیری در بهبود برنامههای شبکهها دارد، گفت: قبلاً هم شبکههای مختلف سیما شورای راهبردی داشتند، اما در حال حاضر این مسئله جدیتر در شبکهها پیگیری میشود. شورای راهبردی به نوعی هدایتگر شبکهها بر اساس ماموریتهایی که برایشان تعریف شده است.
مدیر شبکه هفت خاطرنشان ساخت: این اتفاق مثبتی است که به غیر از افراد رسانه، سلیقه، نظر و آرای صاحبنظران و کارشناسان خارج از رسانه را هم داشته باشیم. شورای راهبردی باعث میشود استراتژیها مشخص شود و به بهبود برنامهها کمک میکند. سازمان صدا و سیما هم در این باره اهتمام جدی دارد و مدیران شبکهها هم استقبال خواهند کرد.
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