به گزارش خبرنگار مهر، در میان رکود خرید و فروش مسکن و اجاره‌های سرسام آور، واحدهای مسکونی هم در شهر تهران وجود دارند که دغدغه آنها قیمت نیست بلکه امکاناتی است که به واسطه آن باید بهای بیشتری برای خرید یا اجاره واحدهای مسکونی پرداخته شود.

برهمین اساس، نام "پنت هاوس" به میان می آید: فوقانی ترین طبقه یک ساختمان که به صورت ویژه و مجلل ساخته می شود که از امکاناتی نظیر زاویه دید و تراس‌های روباز برخوردار است. سازندگان برج‌های بلند، اوج هنر خود را در این گونه آپارتمان ها به رخ می کشند.

در همین حال، پس از آنکه تهران هم با افزایش جمعیت، تبدیل به شهری با برجهای بلند شد، برج نشینی هم مورد توجه قشر خاصی از جامعه قرار گرفت که امنیت زندگی در این واحدها را به سکونت در خانه های بزرگ ترجیح دادند.

در میان واحدهای مسکونی در این برجها، پنت هاوس‌ها از همان ابتدای ساخت، توسط برخی از افراد پیش خرید می‌شود و در واقع یک پنت هاوس در برج‌های مشهور تهران فقط به افراد معروف فروخته یا اجاره داده می شود؛ از برخی شخصیتها گرفته تا تاجران مشهور شهر که در این پنت هاوسها زندگی می‌کنند.

نام سازندگان؛ عامل تعیین کننده قیمت

عوامل دیگری هم در تعیین قیمت این پنت هاوس‌ها نقش دارند که مهمترین دلیل اولیه می تواند سازنده هر برج باشد. در واقع هرچه سازنده مشهورتر باشد قیمت برج هم افزایش می یابد و خریداران تنها به این نکته توجه می کنند و همین می تواند دلیل کافی برای خرید واحد مسکونی در یک برج باشد. گاهی نام یک سازنده به تنهایی می تواند قیمت هر متر مربع را 700 تا 800 هزار تومان و شاید هم بالاتر افزایش دهد.

از دیگر موارد مهم معماری داخلی و خارجی برجهاست از نمای بیرونی، لابی، سالنهای ورزشی و در نهایت داخل واحدها باید براساس یکی از معماریهای شاخص از کشورهای ایتالیا، فرانسه یا دیگر معماریهای نوین باشد که استفاده از مواد بکار رفته در طراحی ها می تواند قیمت را هر متر مربع یک تا یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش دهد.

البته در کنار این شرایط، امکانات دیگر هم برای هر واحد این برجها حرف اول را می زند؛ از جمله این شاخصها در یک برج، کارواش، چند پارکینگ، حیاط سازی براساس طرحهای معروف، نورپردازی هوشمند و سینمای 4 بعدی هستند که این امکانات در کنار دیگر شرایط ساده مانند استخر، سونا و سالن بیلیارد قرار می گیرد.

برخی از امکانات هم برای چند واحد به صورت عمومی استفاده می شود که زمین تنیس، پیست دوچرخه سواری، سالن اسکواش، پارک کودک و کترینگ داخلی از جمله اینهاست.

پنت هاوس‌ها هم که بهترین واحد هر برج به حساب می آیند با قیمتهای سرسام آوری به فروش می روند و از آنجایی که خرید و فروش آن میان سازنده ها و فروشندگان صورت می گیرد قیمتهای واقعی چندان عمومی نمی شود و معمولا مشاوران املاک هم از قیمتها آگاهی زیادی ندارند.

پنت هاوس‌ها متری 14 میلیون تومان

یکی از مشاوران املاک در شمال تهران در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص گران قیمت ترین پنت هاوس‌های تهران می گوید: برج تندیس در نیاوران، برج الهیه، برج دوقلوی تهران، چناران پارک و رز گاردن از معروف ترین و گران ترین برجهای تهران هستند و پنت هاوس‌های آنها با گران ترین قیمت به فروش می رسند.

وی افزایش 3 تا 4 درصدی قیمت هر واحد مسکونی براساس طبقه را عامل دیگر در تعیین قیمتها عنوان می کند و می افزاید: طبقه های بالای برج به دلیل اینکه مشرف به ساختمانهای دیگر نیست، گران تر از طبقات پایین به فروش می رسد و با متراژ بالاتر 3 تا 6 درصد هم گران تر می شود.

این مشاور املاک ادامه می دهد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این برجها از 7 میلیون تومان آغاز می شود و گران ترین معامله ای که تاکنون انجام گرفته برای یک پنت هاوس و با قیمت هر متر مربع 14 میلیون تومان بوده است.

وی به خرید و فروش داخلی این واحدها اشاره می کند و می گوید: قیمت این واحدها چندان هم مشخص نیست اما معمولا در همین حدود به فروش می رسند و از آنجایی که تعداد پنت هاوس‌های برجهای معروف محدود است قیمتها توافقی میان خریداران و فروشندگان تعیین می شود.