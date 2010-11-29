آرای شوپنهاور بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مشتمل بر دیدگاههای شوپنهاور در مورد هستی و هدف از زندگی است.

آرتور شوپنهاور فیلسوفی است که نه تنها بر فیلسوفان بعد از خود بلکه بر نویسندگان و هنرمندان پس از خود نیز تأثیرگذار بوده است.

فیلسوفان و اندیشمندانی چون نیچه، فروید و ویتگنشتاین از او تأثیر گرفته‌اند. در میان نویسندگان اشخاصی چون تولستوی، توماس مان و پروست از وی متأثر شده‌اند.

معنای هستی چیست؟ ما چرا باید زندگی کنیم؟ و آیا هدفی برای گیتی وجود دارد؟ اینها پرسشهایی هستند که نسل جدید برای پاسخگویی بدان به آرای فیلسوفانی چون شوپنهاور نیز نظر دارد. این پرسشها در این اثر از زبان شوپنهاور مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این کتاب گلچینی از آرای شوپنهاور به زبان انگلیسی است که برای محققان فلسفه و آرای شوپنهاور مثمر ثمر است. کتاب حاضر با عنوان "ضروریات شوپنهاور" از سوی انتشارات هارپر کالینز منتشر شده است.