موفقیت کشور در انتقال حرارت سیالات در تراشه های کامپیوتری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا کمالی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، با بیان اینکه تحقیق انجام شده در زمینه رفتار نانو سیالهای به وجود آمده از نانو لوله های کربنی است، افزود: در این پژوهش سعی شد روش مناسب برای مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت این نوع نانو سیالها در هندسه های متداول ارائه شود.

وی با اشاره به نتایج این پژوهش اظهار داشت: مقایسه نتایج مدل سازی در این پژوهش با نتایج تجربی نشان داد که تطابق بسیار خوبی بین نتایج عددی و تجربی مشاهده وجود دارد.



هیئت علمی دانشگاه شیراز به کاربردهای نتایج این تحقیق اشاره کرد و یاداور شد: از این نوع نانو سیالها می توان در مبدلهای حرارتی، سامانه های MEMS، تراشه های کامپیوتری و سامانه های خنک کاری استفاده شود.



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