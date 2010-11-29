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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۹

موفقیت کشور در انتقال حرارت سیالات در تراشه های کامپیوتری

موفقیت کشور در انتقال حرارت سیالات در تراشه های کامپیوتری

پژوهشگران دانشگاه شیراز با کمک روش نانو محاسباتی، موفق به بهبود انتقال حرارت نانو سیالها در مبدلهای حرارتی و تولید تراشه های کامپیوتری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا کمالی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، با بیان اینکه تحقیق انجام شده در زمینه رفتار نانو سیالهای به وجود آمده از نانو لوله های کربنی است، افزود: در این پژوهش سعی شد روش مناسب برای مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت این نوع نانو سیالها در هندسه های متداول ارائه شود.

وی با اشاره به نتایج این پژوهش اظهار داشت: مقایسه نتایج مدل سازی در این پژوهش با نتایج تجربی نشان داد که تطابق بسیار خوبی بین نتایج عددی و تجربی مشاهده وجود دارد.
 
هیئت علمی دانشگاه شیراز به کاربردهای نتایج این تحقیق اشاره کرد و یاداور شد: از این نوع نانو سیالها می توان در مبدلهای حرارتی، سامانه های MEMS، تراشه های کامپیوتری و سامانه های خنک کاری استفاده شود.
 
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کد مطلب 1200353

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