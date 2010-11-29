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۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۴

هفته پانزدهم لیگ برتر/

لیورپول در زمین تاتنهام باخت

لیورپول در زمین تاتنهام باخت

تیم فوتبال لیورپول در آخرین دیدار باقیمانده از هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر انگلستان مقابل تاتنهام تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در زمین تاتنهام با حساب 2 بر یک شکست خورد. برای تاتنهام در این دیدار اسکرتل (66 - گل به خودی) و آرون لنون (90) گل زدند و تک گل لیورپول را اسکرتل در دقیقه 42 وارد دروازه تاتنهام کرد.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 31 امتیاز
2- چلسی 29 امتیاز - تفاضل گل 19+
3- آرسنال 29 امتیاز - تفاضل گل 15+
4- منچسترسیتی 26 امتیاز
5- تاتنهام 25 امتیاز
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18- ویگان آتلتیک 14 امتیاز
19- ولورهمپتون 12 امتیاز - تفاضل گل 10-
20- وستهام 12 امتیاز - تفاضل گل 12-

کد مطلب 1200357

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