لیورپول در زمین تاتنهام باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در زمین تاتنهام با حساب 2 بر یک شکست خورد. برای تاتنهام در این دیدار اسکرتل (66 - گل به خودی) و آرون لنون (90) گل زدند و تک گل لیورپول را اسکرتل در دقیقه 42 وارد دروازه تاتنهام کرد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 31 امتیاز

2- چلسی 29 امتیاز - تفاضل گل 19+

3- آرسنال 29 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- منچسترسیتی 26 امتیاز

5- تاتنهام 25 امتیاز

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18- ویگان آتلتیک 14 امتیاز

19- ولورهمپتون 12 امتیاز - تفاضل گل 10-

20- وستهام 12 امتیاز - تفاضل گل 12-