لیورپول در زمین تاتنهام باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در زمین تاتنهام با حساب 2 بر یک شکست خورد. برای تاتنهام در این دیدار اسکرتل (66 - گل به خودی) و آرون لنون (90) گل زدند و تک گل لیورپول را اسکرتل در دقیقه 42 وارد دروازه تاتنهام کرد.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 31 امتیاز
2- چلسی 29 امتیاز - تفاضل گل 19+
3- آرسنال 29 امتیاز - تفاضل گل 15+
4- منچسترسیتی 26 امتیاز
5- تاتنهام 25 امتیاز
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18- ویگان آتلتیک 14 امتیاز
19- ولورهمپتون 12 امتیاز - تفاضل گل 10-
20- وستهام 12 امتیاز - تفاضل گل 12-
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