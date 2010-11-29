آثار برگرفته شده از متون قرآنی ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، مرتضی طاهریان شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی جشنواره کشوری هنرهای نمایشی مساجد دراستان خراسان شمالی تولید آثار فاخر دینی، مذهبی را از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره های مساجد کشور عنوان کرد واظهار داشت: معتقد هستیم که عرصه فرهنگ و دین مدیون افعال مسجد هستند وهرکسی که تفکر مسجدی ودینی دارد آثار که خلق می کند از جنس آثار دینی ومسجدی است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری این جشنواره ها درکشور حضور جوانان مسجدی را تقویت کنیم و بتوانیم فضایی برای ایجاد تعامل و تبادل نظر بین اصحاب فرهنگ و هنر داشته باشیم ودرصحنه های بین الملی حضور موفقی ازسوی حوزه هنرهای نمایشی جوانان مساجد صورت بگیرد.



طاهریان ازدیگر اهداف برگزاری این جشنواره ها، شناسایی استعدادهای برتر در رشته های مختلف فرهنگی وهنری، ایجاد فضایی سالم برای رقابت بین فرهیختگان فرهنگ وهنر مساجد کشور عنوان کرد و گفت: باید بپذیریم که استعدادهای بسیاری در بین اعضای کانون مساجد وجود دارند واین استعدادها باید بابرگزاری جشنواره ها شناسایی شوند و سعی کنیم آنها را به دیگر عرصه های فرهنگی وهنری کشور معرفی کنیم.



وی تعداد آثار رسیده از مرحله استانی به کشوری برای حضور در جشنواره را در بخش فیلم کوتاه 128 اثر از 22 استان، در بخش تئاتر صحنه ای 130 اثر از22 استان و در بخش نمایشنامه نویسی 65 اثر از 19 استان کشور اعلام کرد.



معاونت فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود : برگزاری این جشنواره در استان خراسان شمالی انعکاس مطلوب وخوبی داشته است همچنین نشان داد که استان خراسان شمالی از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در حوزه فرهنگی و هنری برخوردار است که برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری در این استان دلیلی برای این ادعاهاست.



طاهریان گفت: موضوعاتی که برای این جشنواره ها پیشنهاد شده بود موضوعات دینی، نماز ُمهدویت، بصیرت وشهدای هشت سال دفاع مقدس بوده است که گزارش عملکرد برنامه های این جشنواره بخشی از برنامه های این جشنواره است.



هم اکنون 148 کانون فرهنگی هنری مساجد در خراسان شمالی فعال است که 60 درصد از کانونهای مساجد استان روستایی و 40 درصد دیگر از کانونها شهری هستند.