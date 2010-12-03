فدراسیون کاراته اسیر آمار و ارقام اشتباه شد/ رهنما مقصر اصلی است

مجید عبدالحسینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این تیم خیلی عالی تدارک دیده شده بود، مربی بدنساز، مربی تغذیه، ماساژور ، روانشناس، اردوهای سطح بالا و رقابتهای بین المللی خوب همه و همه نشان از کسب نتایج عالی و چهار مدال در شانزدهمین دوره بازیهای آسیای می داد.

وی ادامه داد: متاسفانه این چنین نشد چرا که کادر فنی تجربه کافی نداشت و به لحاظ فنی هم با اعضای تیم ملی هماهنگ نبود، به عبارت ساده تر توان فنی مربیان تیم ملی پائین تر از دانش فنی ملی پوشان اعزامی بود.

این عضو پیشین تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حواشی که اکنون در مورد آن صحبت می شود سالهای قبل هم وجود داشت، چرا یک بازیکن که حتی یک مدال آسیایی هم ندارد را آنقدر بزرگ می کنند که امیرکاراته ایران معرفی می شود با توهم همین امیر بودن به گوانگجو می رود و نتیجه نمی گیرد.

عبدالحسینی ادامه داد: بدون شک کادر فنی مقصر اصلی این نتیجه ضعیف است، بدون اقراق می توانستیم چهار مدال طلا کسب کنیم ولی مشاوره غلط به کادر فنی و تحمیل بازیکن به تیم و تمرین نامناسب شرایط را طوری رقم زد که از چهار موقعیت در بخش مردان تنها از دو فرصت به خوبی بهره بردیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: تیم ایران سال گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا شش مدال طلا کسب کرد، همین قاسمی که در گوانگجو حذف شد قهرمان آسیا بوده است چه می شود که در این رقابتها از رسیدن به مدال محروم می شود؟ چرا مهدیزاده که مدتی قبل در ترکیه حریف خود ر ا شکست می دهد ولی در گوانگجو به همان حریف می بازد؟

عبدالحسینی در پایان گفت: رهنما باید پاسخگوی این نتایج باشد. وقتی به خواسته غیر معقول برخی اشخاص تن داد باید منتظر ثبت چنین نتیجه ای می بود.

تیم ملی کاراته برای اولین بار در بازیهای آسیایی با ترکیب کامل در دو بخش بانوان و آقایان به روی تاتامی رفت که دو مدال طلا و دو برنز کسب کرد.