سامان قاسمی در گفتگو با مهر از ارائه چند درخواست بزرگ از سوی برخی کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها خبرداد و افزود: در این راستا سرمایه گذاری خارجی در دو پالایشگاه توسط خارجیان در سال جاری به تصویب رسیده است.

سرمایه گذاری در فولاد

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به دریافت درخواستهایی برای سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور توسط سرمایه گذاران خارجی اشاره و بیان کرد: تاکنون 6 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تحریمها در ورودی سرمایه گذاری خارجی بی تاثیر است، افزود: در برخی از بخشها از جمله استفاده از فاینانس با مشکلاتی مواجه ایم، اما راه حلهایی را برای اینگونه مشکلات در نظر گرفته ایم. در این زمینه فرصت یابی، ارائه طرح و برنامه، مذاکره با سرمایه گذاران خارجی و غیره را انجام می دهیم.

قاسمی استفاده از وامهای بانک توسعه اسلامی و به کارگیری روشهای BOT و PPT را از روشهای سرمایه گذاری عنوان کرد. وی با تاکید بر اینک مسئولان سازمان سرمایه گذاری خارجی همواره درصدد تشریح سود آوری پروژه ها به سرمایه گذاران خارجی هستند، عنوان کرد: تحریمها در ورود سرمایه گذار خارجی تاثیری ندارد، فقط در نقل و انتقال پول تاثیر می گذارد که البته راهکارهایی را برای آن در نظر گرفته ایم.

بانکهای خارجی

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی حضور بانکهای خارجی در ایران و استفاده از منابع و تسهیلات آنها را برای سرمایه گذاری و استفاده سرمایه گذاران خارجی مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: عمده ترین مشکلات سرمایه گذاری خارجی تبلیغ سوء علیه ایران است.

پرتغالی‌ها به ایران آمدند

وی تاکید کرد: این در حالی است که مسئولان سازمان سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاران هر کشوری که برای سرمایه گذاری در ایران مذاکره می کنند، با استقبال مواجه می شوند، به نحوی که در حال حاضر 4 هیئت از کشور پرتغال برای اجرای چند پروژه به ایران آمده اند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران این پروژه ها را تاسیس بیمارستان ژنتیک در تهران، نیروگاه بادی، یک پروژه ساختمان سازی و پروژه های مخابراتی اعلام و بیان کرد: همچنین با سرمایه گذاران ترکیه پروژه هایی در دست اجرا است، علاوه بر آن سرمایه گذارانی از کشورهای سنگاپور، هند و غیره نیز از سرمایه گذاری در پروژه های ایرانی استقبال کرده اند.

4 شرکت خارجی مسکن مهر می‌سازند

وی همچنین از اجرای پروژه های انبوه سازی در مسکن مهر توسط 4 شرکت خارجی با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی در شهرهای جدید پرند و هشتگرد خبرداد و تصریح کرد: این شرکتها تحت پوشش و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته اند.

قاسمی افزود: یک سرمایه گذار خارجی با آورده حدود 25 درصدی برای ساخت 5 هزار واحد مسکونی قراردادی با بخش داخلی منعقد کرده و بقیه متعلق به منابع مسکن مهر است، این در حالی است که در بخش مسکن سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، کره (با دیوارهای پیش ساخته) و مالزی با فناوریهای نوین ورود پیدا کرده اند.

فروشگاه‌های زنجیره ای

وی از ارائه درخواستهایی برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای از سوی سرمایه گذاران خارجی خبرداد و گفت: هایپراستار در حال بررسی و ایجاد چند فروشگاه در شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز است، همچنین پروژه ستاره خلیج فارس نیز به عنوان یکی دیگر از پروژه های سرمایه گذاری خارجی اجرایی خواهد شد. برای سرمایه گذاران سوریه ای نیز یک همایش به منظور معرفی پروژه ها در این کشور برگزار خواهیم کرد.

حساب ذخیره ارزی

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات در زمینه سرمایه گذاری خارجی را فعال نبودن حساب ذخیره ارزی و عدم راه اندازی صندوق توسعه ملی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر تسهیلات دهی از محل حساب ذخیره ارزی متوقف شده است، یعنی سرمایه گذاران خارجی برای دریافت تسهیلات باید منتظر راه اندازی صندوق توسعه ملی باشند.

وی ادامه داد: هر زمان که صندوق توسعه ملی راه اندازی شد، سازمان سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران را برای دریافت تسهیلات و وام از صندوق توسعه ملی معرفی خواهد کرد، زیرا طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاران خارجی مجاز به استفاده از منابع آن هستند.

قاسمی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار خارجی بخشی را به عنوان آورده سرمایه گذاری می کند و بقیه سهم را به صورت وام دریافت می کند، افزود: سرمایه گذار خارجی در پروژه های بزرگ بدون مشوقهای مالی سرمایه گذاری نمی کند، مثلا 30 درصد مبلغی که باید سرمایه گذاری شود را وام می گیرد، به همین دلیل باید مشخص شود که زمان راه اندازی صندوق توسعه ملی چه زمانی است، زیرا برخی از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری تقاضا کرده اند که بخشی از سرمایه از محل منابع داخلی به صورت وام باشد.

فضای کسب و کار

وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: بر اساس آخرین گزارشهای فضای کسب و کار بانک جهانی از میان 183 کشور رتبه کسب و کار ایران از 137 به 129 بهبود یافته است، اما باید توجه داشت که هرچه رتبه ارتقاء یابد، رقابت شدیدتر و سخت تر می شود.

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی یکی از مشکلات اصلی را حل کردن تمام مباحث مربوط به بهبود فضای کسب و کار در داخل مجموعه سازمان سرمایه گذاری خارجی عنوان و بیان کرد: این در حالی است که روسای سه قوه باید برای افزایش رتبه درگیر این کار شوند و حتما از مشاوران خارجی استفاده شود، حتی اگر سالهای زیادی به طول بیانجامد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری

وی با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در 30 استان کشور که به زودی در سی و یکمین استان نیز راه‌اندازی خواهد شد، تصریح کرد: این مرکز دارای چندین وظیفه است که بخشی از این وظایف به قبل از صدور مجوز و بخشی به پس از صدور مجوز سرمایه گذاری باز می گردد، بخش دیگری از وظایف نیز مربوط به فرصت یابی، ارائه مشوقها و غیره است.

قاسمی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های صادر کننده مجوز موظف هستند که نمایندگان خود را در این مراکز مستقر کنند، افزود: در حال حاضر در 80 درصد استانها نمایندگان دستگاهها مستقر شده اند، در مرکز نیز نمایندگان دستگاهها به صورت پاره وقت و بر اساس برنامه ها مستقر هستند و وظیفه آنها اطلاع رسانی به مراجعان و تسهیل صدور مجوزهایی است که باید به سرمایه گذاران ارائه شود.

به گفته وی در حال حاضر نرم افزار پنجره واحد طراحی شده و به صورت آزمایشی در تبریز فعالیت می کند و پس از نهایی شدن در تمام استانها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اگر این نرم افزار به طور کامل ایجاد شود دیگر نیازی به حضور فیزیکی نمایندگان در مرکز خدمات نیست. در عین حال، باعث کاهش فساد اداری، افزایش سرعت عمل در صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: از نمایندگان دستگاه‌های مستقر در مرکز درخواست کرده ایم که مشکلات مربوط به حوزه های خود را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند. همچنین دستگاهها باید چرخه عملکرد را ترسیم کنند، مثلا زمان، فرآیند و هزینه ترخیص کالا در گمرک برای سرمایه گذاران خارجی مشخص شود.

وی از نهایی شدن پنجره واحد تا دو ماه آینده خبرداد و افزود: این نرم افزار توسط یک شرکت داخلی طراحی شده است.