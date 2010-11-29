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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

"یادداشتهای معنوی" منتشر شد

"یادداشتهای معنوی" منتشر شد

کتاب "یادداشتهای معنوی" به منظور بررسی آرای سورن کی یر کگور با گردآوری و ترجمه جورج پتیسون از سوی انتشارات هارپر کالینز منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر یادداشتها و آثاری از کی یر کگور است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته و پتیسون در این اثر آنها را مورد توجه قرار داده است.

پتیسون یادداشتها و آثار کی یر کگور درباره معنویت که پیش از این مورد بررسی جدی قرار نگرفته را در قالب این اثر گردآوری کرده است. بررسی آرای کی یر کگور درباره معنویت برای درک و فهم اندیشه این فیلسوف لازم و ضروری است.

سورن کی یرکگور فیلسوف دین دانمارکی، بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفه اگزیستانسیالیسم تأثیر بسزایی داشته است.

آثار کی یر کگور سازمان‌یافته نیستند و مشتمل بر مقالات، سخنان کوتاه، گفتارهای حکیمانه، نامه‌های ساختگی، روزنامه‌ها، و دیگر اشکال ادبی هستند.

کد مطلب 1200362

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