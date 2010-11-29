تامین نظر رئیس جمهور برای تداوم کاهش قیمت ارز

به گزارش خبرنگار مهر، ماه قبل همین روزها بود که خبری با این عنوان منتشر شد: رئیس جمهوری در یک برنامه زنده تلویزیونی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ ارز را واقعی کند؛ واقعی نه از آن جهت که نرخ دلار به بیش از 1600 تومان افزایش یابد بلکه کاهش قیمت آن فعلا تداوم یابد.

انتشار این خبر که با واکنشهای مختلف مقامات دولتی و خصوصی و همچنین اقتصاددانان مواجه شد، برای مدتی به خبر اول مطبوعات و خبرگزاریها تبدیل شد.

در این میان، همان روزها درحالی که مقامات بانک مرکزی سکوت معناداری درباره چگونگی تحقق درخواست رئیس جمهوری برای واقعی شدن معکوس نرخ ارز داشتند، برخی منابع از تشکیل کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت با دستور دکتر محمود احمدی نژاد خبر دادند.

سکوت مقامات بانک مرکزی تا 30 آبان ماه ادامه داشت تا اینکه محمود بهمنی رئیس کل این بانک چنین اظهارنظری کرد: " قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر ارز با قیمت پایین‌تر وارد بازار شود، ذخایر کشور با قیمت بسیار ارزان از دست می‌رود."

با رسانه ای شدن این اظهارنظر، تحلیگران آن را یک "نه برزگ" بانک مرکزی به دولت برای اتخاذ سیاستی برای واقعی شدن معکوس نرخ ارز دانستند.

این در حالی است که سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ دلار بر اساس دستور رئیس جمهور باز هم در بازار کاهش خواهد یافت ؟ عنوان کرد: نرخ ارز در بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند، البته نظر رئیس جمهور را هم مدنظر قرار می‌دهیم.

وی موضوع محدود شدن عرضه دلار به بازار توسط بانک مرکزی را به شدت تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی پاسخگوی تمام نیازها و تقاضاهای بانکها و صرافی ها برای دریافت دلار است، یعنی آنها به هر میزان که دلار درخواست کنند در اختیارشان قرار می گیرد.

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای عرضه دلار به بازار نداریم، افزود: بانک مرکزی توانایی عرضه حداقل یک میلیارد دلار در هفته به بازار را دارد و این موضوع عین واقعیت است.

5 میلیون قطعه سکه آماده ورود به بازار

احمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از 5 میلیون قطعه سکه ضرب شده در بانک مرکزی چه تعداد وارد بازار شده است، گفت: با میزان تولیدی که در حال حاضر بانک مرکزی دارد، حداقل 5 میلیون قطعه سکه آماده ورود به بازار داریم.

وی خاطرنشان کرد: اگر طلا و سکه با قیمتهایی پائین تر از قیمتهای جهانی به بازار عرضه شود، جز اینکه سرمایه و ذخایر طلای کشور را به خارج از کشور هدایت می کنیم، نخواهد بود و این موضوع باید حتما مورد توجه قرار گیرد.