ستاد پیگیری مصوبات هیئت دولت در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در استان، اظهار داشت: باید با استفاده از نخبگان و متخصصان همه ظرفیتهای موجود در لرستان را شناسایی و مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه باید کارهای اجرایی موجود در سطح استان را به صورت کارشناسی و علمی انجام داد، خاطرنشان کرد: در این صورت است که توفیقاتی که مد نظر مدیران دستگاه های اجرایی است جنبه عملیاتی پیدا خواهند کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد فضای همدلی و تعامل در میان مدیران دستگاه های اجرایی، عنوان کرد: امروز رمز موفقیت هر جامعه ای بستگی به میزان تعامل و همدلی موجود در آن جامعه دارد.

دهمرده با بیان اینکه خوشبختانه فضای تعامل مطلوبی میان نمایندگان، مدیران و کارشناسان استان لرستان وجود دارد، بیان داشت: این موضوع باعث شده که کارهای اجرایی و پروژه های موجود در استان دارای پیشرفت مطلوب و راضی کننده ای باشند.

وی با اشاره به مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان، یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند که زمینه اجرایی و عملیاتی شدن این مصوبات را فراهم کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه برای عملیاتی شدن مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت ستاد پیگیری مصوبات در استان تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با تشکیل این ستاد توفیقات فراوان و مطلوبی تاکنون حاصل شده است.

دهمرده عنوان کرد: جلساتی را با نمایندگان استان لرستان در مجلس، وزرا و معاونین وزرا تاکنون در قالب جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت داشته ایم و نتایج مطلوبی نیز به دست آمده است.

وی با اشاره به اینکه از دادن وعده های بی حاصل به مردم کار به جایی نخوهیم برد، بیان داشت: این موضوع خوشایندی نیست که مردم را با دادن وعده هایی که ممکن است محقق نشوند امیدوار کنیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه ممکن است به دلایل مختلف طرحی یا پروژه ای جنبه عملیاتی پیدا نکند، یادآور شد: این درست نیست که ما پیشاپیش با مردم در این مورد صحبت کنیم و آنها را بی دلیل نسبت به این موضوع حساس کنیم.