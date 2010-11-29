آمریکا از سفارتخانه های خود به عنوان شبکه جاسوسی استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ویکی لیکس در اسناد جدیدی که در 250 هزار صفحه منتشر کرده، یک سری از مسائل محرمانه از جمله جاسوسی آمریکا از سازمان ملل تا مسائل جنگ افغانستان را شامل می شود.

این سایت این اسناد را از تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان بدست آورده است. ویکی لیکس به رغم اینکه دیروز مورد حمله هکرها قرار گرفت اسناد دارای مهر محرمانه از سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف را منتشر کرد.

بر اساس اسناد منتشر شده که به عقیده متخصصین از شبکه های کابلی سفارتخانه های امریکا بدست آمده، واشنگتن با به کارگیری برخی از دیپلمات ها برای جاسوسی از رهبران سیاسی خاص و افراد مختلف با اطلاعات حساس در خصوص مسائل مهم بین المللی از سفارتخانه های خود در سراسر جهان به عنوان بخشی از یک شبکه جهانی جاسوسی استفاده می کند.

این اسناد نشان می دهد که از سال گذشته وزیر خارجه آمریکا دستور جاسوسی از دبیرخانه سازمان ملل را صادر کرده است. بر اساس این سند آمریکا همچنین متحدین خود را تحت فشار قرار داده تا در راستای منزوی کردن ایران از تهران فاصله بگیرند.

در این اسناد همچنین از ارتباط بین دولت روسیه و سازمان های جنایات سازمان یافته، انتقادات شدید از عملیات های نظامی در افغانستان و همین طور رفتارهای ناشایست از سوی یک عضو از خاندان سلطنتی انگلیس نیز خبر داده شده است.

بنابر اسناد آمریکا به فرانسه گفته بود اسرائیل ممکن است بدون حمایت نظامی آمریکا به ایران حمله کند اما چنین حمله ای احتمالا موفقیت آمیز نخواهد بود.



"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا همچنین به "اروه مورن" وزیر دفاع وقت فرانسه تاکید کرد که هرگونه حمله به ایران از سوی هر کشوری تنها برنامه هسته ای ایران را یک تا سه سال به تاخیر خواهد انداخت و علاوه براین تنها باعث خواهد شد که مردم ایران برای همیشه از چنین متجاوزی متنفر باشند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از اسناد ویکی لیکس، علیرغم این موضع آمریکا برخی کشورهای عربی ایالات متحده را تشویق کرده بودند تا با حمله به ایران برنامه هسته ای این کشور را متوقف کند.



براساس این اسناد که انتشار آنها مشکوک به نظر می رسد و اکثر کارشناسان با تردید به اهداف آنها می نگرند، ارتباطات محرمانه میان سفارت آمریکا در ریاض و همچنین در واشنگتن در تاریخ 20 اوریل 2008 نشان می دهد سعودی ها از افزایش نفوذ ایران شیعی در منطقه به ویژه در همسایه خود عراق نگران هستند و بنابر سند دیگری در همین ماه نشستی میان ملک عبدالله پادشاه عربستان با "رایان کراکر" سفیر آمریکا در عراق و ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نظامی ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه برگزار شد که دیگر شاهزاده های سعودی نیز در ان حضور داشتند.



"عادل الجبیر" سفیر عربستان در واشنگتن در این نشست به نقل از ملک عبدالله گفته بود پادشاه عربستان از آمریکا خواسته تا با حمله به تاسیسات هسته ای ایران به برنامه هسته ای این کشور پایان یابد.



وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز در عین حال اعمال تحریم های شدیدتر را بر ضد ایران خواستار شده بود که ممنوعیت های مسافرتی و محدودیت های بیشتر بانکی از آن جمله می باشند ضمن اینکه وی ضرورت اقدام نظامی را نیز رد نکرده بود.



پیام دیگر نیز که از سفارت آمریکا در منامه پایتخت بحرین در روز چهارم نوامبر 2009 ارسال شده به جزئیات نشست پترائوس و حمد بن عیسی ال خلیفه پادشاه بحرین اشاره کرد که وی همانند پادشاهی سعودی از مقامات واشنگتن خواسته بود برنامه هسته ای ایران را از هر راه ممکن متوقف کند.



بر اساس این اسناد مقامات آمریکایی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را فردی ضعیف می دانستند.



در نامه منتسب به سفیر آمریکا در برلین به تاریخ بیست و چهارم مارس سال 2009 وی به وزارت خارجه کشورش گفته است مرکل از خطر گریزان است و خلاقیت چندانی ندارد.



"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه المان با شدت بیشتری مورد انتقاد قرار گرفته و فردی خودبین و منتقد آمریکا معرفی شده است.



ویکی لیکس همچنین می نویسد: دیپلماتهای آمریکایی درباره اعتماد به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به عنوان یک شریک تردیدهایی دارند. دیپلمات های آمریکایی به اردوغان و دیدگاههای وی درباره جهان بی اعتمادند.



در این سند ادعا شده است: اردوغان در میان حلقه آهنی از مشاوران چاپلوس احاطه شده و این افراد درک کمی از سیاست های ترکیه دارند.