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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۲

رشت روزانه برای تردد 25 هزار خودرو گنجایش دارد

رشت روزانه برای تردد 25 هزار خودرو گنجایش دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: کلانشهر رشت روزانه حداکثر برای تردد 25 هزار خودرو گنجایش دارد و در شرایط خاص از جمله اعیاد، این تعداد به 40 تا 50 هزار خودرو می رسد.

سرهنگ تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر رشت 52 خیابان به طول 220 کیلومتر دارد، افزود: این خیابانها گنجایش توقف حداکثر سه هزار و500 خودرو را دارد که از این تعداد دو هزار دستگاه در توقفگاهها و بقیه نیز در حاشیه معابر توقف می کنند.

وی عنوان کرد: در ساعات اوج ترافیک، صاحبان 15 هزار دستگاه خودرو نیاز به مکانی مناسب برای توقف دارند.

رئیس پلیس راهور گیلان گفت: روزانه 11 هزار و 500 دستگاه خودرو به دلیل نداشتن جایی مناسب برای توقف سرگردانند که نتیجه آن، توقفهای غیرمجاز بی شمار در معابر، توقف دوبله، توقف در ایستگاههای تاکسی و اتوبوس و توقف در حریم تقاطع و میدانهاست.

وی همچنین یادآورشد: رشت به لحاظ داشتن شاخصهای کلانشهرها از جمله معابر استاندارد، سامانه هوشمند کنترل ترافیک، طرحهای جامع ترافیکی و سایرمولفه های فنی در انتهای رتبه بندی کلانشهرهای کشور قرار دارد که مدیران شهری باید به آن توجه کنند.

کد مطلب 1200370

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