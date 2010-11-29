به گزارش خبرگزاری مهر حمید شاهآبادی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح نمایشگاه "پیشگامان هنر نوگرا" که شب گذشته، هفتم آذر در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، گفت: این دو هنرمند چراغ راه هستند. عزیزانی که میتوانند برای نسل نوگرا، الگویی زیبا، سالم، صحیح و طریق حرکت هنرمندان قرار بگیرند.
وی در مورد برگزاری چنین نمایشگاههایی عنوان کرد: نشستهایی از این دست، بخش کوچکی از وظیفه دولت در قبال هنرمندان است و در تلاش هستیم این حرکتها را برای سایر پیشکسوتان در هنرهای دیگر داشته باشیم تا مردم کشور خودمان را با آثار آنها آشنا کنیم.
شاهآبادی افزود: بالاترین پاداش برای یک هنرمند، احساس رضایتمندی از آنچه است که در طول یک عمر اتفاق افتاده است. هیچیک از هنرمندان پیشکسوت از این حس فاصله نمیگیرند. ممکن است در ظاهر، این دو بزرگوار به صورت فردی آثاری را خلق کرده باشند اما با همت آنها جریانی ایجاد شد که در فضای هنری کشور تاثیر گذاشت.
وی در مورد اسفندیاری و جوادیپور ابراز کرد: امروز با اساتیدی روبرو هستیم که پرچمدار هنرنوگرا هستند و جبههای از هنر را در کشور ایجاد کردند که نحلهای نو را بوجود آورد. اگر کانون دقت همه هنرمندان این باشد که خلاقیتی عمیق بوجود آورند، قطعا پردههای نوینی در حوزههای هنری ایجاد میشود.
همچنین محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این مراسم گفت: این دو استاد حقی بزرگ بر جامعه هنری ما دارند. سال قبل در دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هر دوی آنها کارهای جدیدی خلق کردند و امسال نیز در آتلیههای خود مشغول کار بودند.
وی در مورد شخصیت هر دو نقاش اظهار کرد: جوادیپور و اسفندیاری علاوهبر شناخته شدن در جوامع هنری، 40 اثر در گنجینه موزه هنرهای معاصر دارند. ما برای برگزاری این نمایشگاه ضمن استفاده از آثار گنجینه، از مجموعهداران و خود دو هنرمند نیز آثاری را به امانت گرفتیم که در نهایت 400 تابلو شد اما به دلیل کمبود جا امیدواریم مابقی آثار به مرور جایگزین تعداد دیگری از تابلوها شود.
شالویی با بیان اینکه دو کتاب از زندگی و آثار جوادیپور و اسفندیاری منتشر شده است، اضافه کرد: یقینا تجلیل از این دو هنرمند، تجلیل از جامعه هنری است. جوادیپور هنگامی که کتاب را دید، ابراز رضایت کرد و خوشحالیم که امروز با برپایی نمایشگاه توانستیم آنها را بیشتر به جامعه معرفی میکنیم چون ممکن بود تا به حال جوادیپور را بیشتر به عنوان نقاش و گرافیست بشناسیم اما کمتر کسی میدانست او کاریکاتور هم میکشد.
در پایان این مراسم که هنرمندان دیگری مانند حبیب آیتالهی، عباس مشهدیزاده، ایرج اسکندری، رضا بانگیز و.. حضور داشتند، کتاب جوادیپور و اسفندیاری رونمایی شد.
جوادیپور از پیشکسوتان و پیشگامان نقاشی نقاشی مدرن در تاریخ معاصر ایران است که نخستین نگارخانه هنری را پایهگذاری کرده و با بیش از 60 سال فعالیت هنری مستمر موفق به کسب نشان ویژه هنری از رئیس جمهوری شده است.
احمد اسفندیاری سال 1301 در تهران متولد شد و نقاشی را خودآموخته و بدون معلم آغاز کرد. وی که سال 1326 از دانشکده هنرهای زیبا فارغالتحصیل شد، از معدود هنرمندان ایرانی است که نامش در فرهنگ لاروس فرانسه آمده است.
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