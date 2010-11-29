به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به مدت 15 دقیقه قرار است به زودی از شبکه خبر پخش شود. برنامه "فراتر از خبر" با حضور کارشناسان به موضوع‌های روز می‌پردازد.

- فیلم سینمایی "تونل" سه‌شنبه 9 آذرماه 30 دقیقه قبل از بامداد از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مجتبی راعی تهیه شده و در آن مهدی فقیه، حسن برزیده، علیرضا اسحاقی، محسن قصابیان و اکبر پاکزاد بازی کردند و داستان درباره گروهی از رزمندگان ایرانی است که بعد از عبور از موانع به نیروهای دشمن حمله می‌کنند.

- فیلم سینمایی "آژانس شیشه‌ای" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 10 آذرماه ازشبکـه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی پرویز پرستویی، حبیب رضایی، رضا کیانیان، اصغرنقی زاده و بیتا بادران درباره عباس، بسیجی شهرستانی است که ترکش خمپاره‌ای را کنار شاهرگ گردنش از دوران حضورش در جبهه به یادگار دارد. او برای معالجه همراه همسرش به تهران می‌آید و درگیر ماجراهایی می‌شود.

- فیلم سینمایی "یک زندگی تازه" محصول 2009 فرانسه و کره به کارگردانی اونی لیکامته چهارشنبه 10 آذرماه ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم سای کیم، دو یئون پارک و سونگ کو بازی کردند و داستان درباره دختر کوچکی است که پس از فوت والدینش به همراه یکی از اقوامش زندگی می‌کند، اما به دلیل مشکلات فراوانی مالی او را به نوانخانه می‌دهند.