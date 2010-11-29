  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۰

وزارت‌ علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنی‌حرفه‌ای شد

وزارت‌ علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنی‌حرفه‌ای شد

واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با همه امکانات به وزارت علوم از مصوبات جدید کمیسیون تلفیق است که بر اساس آن وزارت‌ علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه‌ای شد.

غفار اسماعیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک ماده که در جلسه امروز یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با همه امکانات به وزارت علوم بود که تصویب شد. مبنای این واگذاری دایر بودن آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 88-89 است.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر نیز در این مورد به مهر گفت: بحث واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پروش به وزارت علوم که پیش از این از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به صحن ارائه شده بود پس از بازگشت و بررسی دوباره در کیسیون تلفیق مجددا به تصویب رسید.
 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مراکز فنی و حرفه ای امکانات گسترده ای دارند و از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز در زمینه پذیرش دانشجو در این مراکز مطابق قانون، مقاومت می کند، تصمیم گرفتیم آموزشکده های فنی و حرفه ای را به وزارت علوم واگذار کنیم.
 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: براساس این قانون وزارت علوم موظف است در آموزشکده های فنی و حرفه ای اقدام به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کند.
 
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس این قانون که مبنای آن را سال تحصیلی 89-88 قرار دادیم، آموزشکده های فنی و حرفه ای با کلیه اموال و اعضای هیئت علمی به وزارت علوم منتقل می شوند.
 
کد مطلب 1200378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها