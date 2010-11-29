غفار اسماعیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک ماده که در جلسه امروز یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با همه امکانات به وزارت علوم بود که تصویب شد. مبنای این واگذاری دایر بودن آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 88-89 است.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر نیز در این مورد به مهر گفت: بحث واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پروش به وزارت علوم که پیش از این از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به صحن ارائه شده بود پس از بازگشت و بررسی دوباره در کیسیون تلفیق مجددا به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مراکز فنی و حرفه ای امکانات گسترده ای دارند و از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش نیز در زمینه پذیرش دانشجو در این مراکز مطابق قانون، مقاومت می کند، تصمیم گرفتیم آموزشکده های فنی و حرفه ای را به وزارت علوم واگذار کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: براساس این قانون وزارت علوم موظف است در آموزشکده های فنی و حرفه ای اقدام به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کند.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس این قانون که مبنای آن را سال تحصیلی 89-88 قرار دادیم، آموزشکده های فنی و حرفه ای با کلیه اموال و اعضای هیئت علمی به وزارت علوم منتقل می شوند.

