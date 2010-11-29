به گزارش خبرگزاری مهر، چینی ها اغلب به تولید اجناس با مارکهای تقلبی شهرت دارند. این بار در اقدامی جالب تصمیم گرفتند بدون اجازه شرکت اپل، "استیو جابز تقلبی" تولید کنند.

در حقیقیت یک سایت چینی به نام M.I.C Gadget مجسمه های رومیزی کوچکی به شکل رئیس اپل را تولید و برای فروش در روی سایت خود عرضه کرده است.

شرکت اپل پس از آگاه شدن از این موضوع به شدت نسبت به آن اعتراض کرد. این شرکت معتقد است که این مجسمه ها حق مولف و علامت تجاری اپل را نقض می کند.

در تولید مجسمه استیو جابز جزئیات بسیار دقیقی از خصوصیات ظاهری رئیس اپل رعایت شده است. کفشهای ورزشی، تی شرت مشکی و شلوار جین که بنیانگذار شرکت کوپرتینو همیشه آنها عادت به پوشیدن آنها دارند در این مجسمه دیده می شوند.

در دست چپ استیو جابز چینی یک دستگاه "آی- فن 4" قرار گرفته است. درواقع یکی از علل عصبانیت اپل از تولید این مجسمه همین مسئله می تواند باشد زیرا به دلیل مشکل آنتن "آی- فن 4" کاربران این دستگاه جدید اپل نمی توانند آن را با دست چپ بگیرند چون به محض گرفتن دستگاه با دست چپ آنتن قطع می شود.

با عرضه این مجسمه ها بر روی سایت شرکت تولیدکننده بلافاصه 300 نمونه از آن به قیمت 80 یورو فروخته شد.

براساس گزارش نانوپرس، استیو جابز هم ساکت نماند و برپایه ماده 334 قانون ایالتی کالیفرنیا به دلیل سوء استفاده از نام و تصویر یک فرد به عنوان یک ابزار تجاری از شرکت چینی شکایت کرد و جلوی عرضه "استیو جابز تقلبی" را گرفت.