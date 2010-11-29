به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال یکشنبه آینده به ریاست علی کفاشیان در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد و طی آن فریدون معینی رئیس کمیته تیم های ملی گزارشی از عملکرد تیم های ملی را به اعضا ارائه خواهند کرد.

همچنین در این جلسه بطور ویژه در مورد عملکرد تیم امید در بازیهای آسیایی بحث و بررسی خواهد شد و پیرامون ادامه حضور غلامحسین پیروانی در تیم امید و در مسابقات مقدماتی المپیک لندن تصمیم گیری خواهد شد.

تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه غیر رسمی روز شنبه ضمن حمایت از ادامه همکاری پیروانی با تیم امید، خواستار تقویت کادر فنی و فراهم شدن امکانات بهتر و مناسب تر برای مسابقات مقدماتی المپیک لندن شدند. قرار است هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان این نشست اطلاعیه ای را در مورد تیم امید صادر و مواضع فدراسیون را در این زمینه اعلام کند.

در این نشست همچنین علیرضا علیپور دبیرهیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال به عنوان میهمان ویژه دراین جلسه حضور خواهد داشت و گزارشی از عملکرد و تصمیمات 5 ماه فعالیت این هیئت را به اعضای هیئت رئیسه ارائه خواهد داد.