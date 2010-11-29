9 کیلومتر از چهار خطه خرم آباد - بروجرد بهره برداری شد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 9 کیلومتر از محور چهار خطه خرم آباد - بروجرد در گردنه رازان شهرستان بروجرد به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه گردنه رازان در شهرستان بروجرد یکی ازحادثه خیز ترین محورهای کشور محسوب می شود، خاطر نشان کرد: با به بهره برداری رسیدن این 9 کیلومتر دیگر شاهد وقوع تصادفات خطرناک و متعدد در این منطقه نخواهیم بود.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره میزان چهار خطه های در دست اجرا در این استان، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 250 کیلومتر چهار خطه در استان لرستان در دست احداث می باشد.

رضایی با بیان اینکه از چهار خطه خرم آباد - بروجرد تنها 10 کیلومتر دیگر باقی مانده است، بیان داشت: چهار خطه خرم آباد - بروجرد تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی و اعتباری برای احداث چهار خطه های لرستان، یادآور شد: با تامین اعتبار مناسب این چهار خطه ها در یک بازه زمانی سه ساله به اتمام خواهند رسید.

گردنه رازان بخشی از جاده بروجرد به خرم آباد است که در بخش زاغه قرار دارد. نام این گردنه برگرفته از روستای رازان در کنار آن است. این گردنه در زمستانها برفگیر است و در بارشهای سنگین برف بسته می‌شود.

هر ساله همزمان با فصل زمستان در صورت بارشهای سنگین برف مسافران این محور با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

از سوی دیگر مارپیچ بودن این گردنه و عدم دید کافی رانندگان پیش از این موجب تصادفات متعددی در گردنه رازان شده بود که با تعریض این گردنه به طور قطع تعداد تصادفات در این محور از کاهش چشمگیری برخوردار خواهد شد.