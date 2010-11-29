مهار آتش سخت است/ شرایط اقلیمی به آتش گلستان دامن زده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد محمدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران گلستان افزود: ‌مهمترین واقعیتی که در این آتش سوزی پنهان مانده این است که آتش سوزی در سطح است و نیروهای ما در سطح درگیری و مهار آتش هستند، اما شرایط اقلیمی باعث شده تا شدت آتش افزوده و به سمت و سوهای دیگر کشیده شود.

شرایط منطقه کار مهار آتش را سخت کرده است

وی گفت: شرایط سخت جغرافیایی منطقه کار مهار آتش را سخت کرده به همین دلیل با توجه به وجود یک بالگرد دو فروند دیگر به آن اضافه شده است.

وی افزود: آتش سوزی اخیر، اولین و بدون شک آخرین آتش سوزی نیز نخواهد بود، به همین دلیل، نیاز به تشکیل چنین ستادی با توجه به وجود انبوه جنگل و درخت، نیاز مبرم به نظر می رسد.

عملکرد مسئولان در مهار آتش مناسب بوده است

به گفته محمدی زاده، خوشبختانه با توجه به گزارشات رسیده در خصوص آتش سوزی اول در جنگل گلستان و آتش سوزی دوم در علی آباد کتول، نیروهای امدادی، مسئولان گارد حفاظت محیط زیست، مدیریت شایسته و حضور در صحنه استانداران با همت دستگاههای اجرائی و ستاد بحران، توانستند در مهار و کنترل آتش به خوبی عمل کنند.

وی تصریح کرد: وحدت و همدلی بین مدیران و استانداران استانهای گلستان و خراسان شمالی، در صحنه عمل این آتش سوزی ها به خوبی خود را نشان داد.

وی با اشاره به این که امروز جنگل و پارک ملی گلستان، تنها یک نعمت و سرمایه ملی نیست، ادامه داد: بطور برجسته، این پارک قویترین ذخیرگاه کشور ما محسوب می شود، ضمن آن که ذخیرگاه بزرگ و باارزشی در زیست کره است.

معاون رئیس جمهور افزود: بر این اساس، حفظ و صیانت از این جنگل با ارزش وظیفه و رسالت سنگین تک تک ما مدیران و مسئولان است.

محمدی زاده گفت: موضوع تشکیل این ستاد، تنها مخصوص آتش سوزی و جنگل نیست، بلکه در حوادث دیگری از قبیل زلزله و سیل نیز کاربردهای بسیاری دارد.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همت دستگاهها، ‌بسیج تمامی امکانات و ارائه تمام تجهیزات در حد مقتضیات و مقدورات استانی و به طبع آن در حد و حدود کشوری، باید در کنار این ستاد حضور و آماده باشند.

سه بالگرد در گلستان مستقر است

وی یادآور شد: اکنون تعداد بالگردهای حاضر در منطقه به سه فروند رسیده است و دستور داده ایم تا زمان کامل مهار آتش و اطمینان کافی از خاموش شدن آن در سایر مناطق، هر سه بالگرد با تمام نیروها در منطقه حضور داشته باشند.

محمدی زاده اظهار داشت: همکاری رسانه ها، دقت در ظرافت کار و ریزه کاری ها نیز می تواند در کاهش آتش سوزی و اقدامات خوب مسئولان نقش بسزائی داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: با توجه به صعب العبور بودن،‌ منطقه، امکان حضور ماشین های امداد و آتش نشان وجود ندارد، به همین دلیل باعث شده تا نیروهای بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی با پای پیاده پس از ساعتها پیاده روی خود را به منطقه برسانند و در جهت مهار آتش کمک کنند.