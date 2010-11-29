خشکسالی در پیش است/ کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب ایرانی فام پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیمه محصولات را آخرین توصیه های اورژانسی سازمان جهاد کشاورزی استان به کشاورزان بخصوص گندم کاران عنوان کرد و گفت: براساس اعلام هواشناسی استان پیش بینی کاهش بارندگی برای امسال متصور می شد ولی کاهش شدید بارندگیهای صورت گرفته در استان حتی از پیش بینی های بعمل آمده هم فراتر رفته که باید از هم اکنون چاره اندیشی اساسی برای عبور از این بحران انجام گیرد .

ایرانی فام با اشاره به اینکه با ادامه روند موجود، شاهد کاهش تولید و نیز کم آبی خواهیم بود افزود: از هم اکنون باید صرفه جویی در مصرف آب را بین مردم و کشاورزان و سایر بهره برداران از آب آغازکرد تا در فصل تابستان به مشکل اساسی برنخوریم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه از 340 هزار هکتار اراضی پیش بینی شده استان برای گندم دیم و 95 هزار هکتار برای گندم آبی به ترتیب 315 و 91 هزار هکتار تاکنون زیر کشت پاییزه رفته است گفت: علیرغم انجام کشت پاییزه به جهت کاهش بارندگی، کشاورزان استان باید با بیمه محصولات خود با خشکسالی مقابله کنند.

وی ضمن اشاره به بارندگی هشت میلی متری از اول فصل زراعی تا کنون و کاهش 28 میلی متری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش 31 میلی متری نسبت به بلند مدت افزود: براساس پیش بینی های هواشناسی استان در سال زارعی 90 – 89 ، به طور احتمالی استان دوباره با پدیده مخرب خشکسالی مواجه خواهد شد .

ایرانی فام با تاکید بر اینکه با کشت به موقع، بیمه محصولات، توجه به توصیه های تحقیقاتی، خاک ورزی حفاظتی، مدیریت صحیح زراعی و صرفه جویی در مصرف آب می توان تبعات کاهش محصولات کشاورزی را کاهش داد افزود: تجربه نشان داده است هر روز تاخیر در کشت، یک درصد تولید کلی را کاهش می دهد لذا بایستی با مدیریت اصولی، کاهش تولید به دلیل تاخیر بوجود آمده در کشت پاییزه محصولات ناشی از کاهش بارندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به وجود خشکسالی در سالهای گذشته و احتمال بروز این پدیده در سال زراعی جدید نیز تاکید کرد: شرایط موجود اقلیمی در بخش کشاورزی استان به گونه ای است که باید تمام محصولات تحت پوشش بیمه قرار گیرند لذا با توجه به نامشخص بودن شرایط اقلیمی استان، گندم کاران جهت جبران خسارت های ناشی از خشکسالی چاره ای جز بیمه کردن مزارع خود ندارند تا درصورت بروز مشکل خسارتشان جبران شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از تلاش برای تمدید مهلت انعقاد قرارداد بیمه محصولات کشاورزی تا 15 آذرماه خبرداد اضافه کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر کشاورزان آذربایجان شرقی امیدواریم صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مهلت انعقاد قرارداد بیمه زراعت‌های گندم آبی، دیم و همچنین جو آبی و دیم در تمام مناطق استان را تا 30 آذر ماه تمدید کند.

ایوب ایرانی فام با اشاره به اینکه کشاورزان استان می‌توانند از این فرصت اندک باقی‌مانده استفاده کرده و برای بیمه کردن محصولات خود، به دفاتر کارگزاری بیمه مستقر در تمام شهرستان‌ها، بخش‌ها و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و محصولات خود را بیمه کنند اظهار داشت: کشاورزان با بیمه کردن محصولات خود علاوه بر کاهش احتمالی ضرر در زمان تولید، در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی می‌توانند با دریافت حق بیمه به راحتی به حل مشکلات خود پرداخته و بار مالی سنگینی را از دوش دولت بردارند .

وی همچنین اذعان داشت: ادامه روند بیمه گری با انجام کشت بموقع و عدم وقوع خسارت قبلی با بازدید و تایید کارگزار از مزرعه در بیمه نامه قید می شود و در صورت بروز خسارت تمدید عملیات قرارداد بیمه متوقف خواهد شد لذا کشاورزان از فرصت اندک باقیمانده برای بیمه نمودن زراعت خود اقدام کنند .

ایرانی فام با اشاره به اینکه مدت زمان تعیین شده به هیچ وجه تمدید نمی‌شود از احتمال بروز زمستان سخت و سرد خبر داده و گفت : زمستان سخت وا می دارد که کشاورزان جهت جلوگیری از سرمازدگی احتمالی مبادرت به بیمه محصولات خود کنند.

وی با اشاره به اینکه میزان پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی متناسب با ظرفیت کشاورزی استان نیست افزود : طبق آمارهای صندوق بیمه کشاورزی، بطور میانگین حدود 30 درصد بخش کشاورزی استان زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند و این درحالی است که میانگین پوشش بیمه کشاورزی در کشور بسیار بالاتر است .

ایرانی فام با اشاره به اینکه کشور ما به عنوان دهمین کشور بلاخیز جهان معرفی شده و از بین 40 نوع حوادث طبیعی 31 نوع آن در ایران رخ می دهد افزود: اما برغم آن در زمینه اشاعه فرهنگ بیمه سهم ایران در بازار بیمه جهان فقط سه دهم درصد است .