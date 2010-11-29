میزان مطالعه گیلانی ها بالاتر از سرانه کشوری است

محمد حسن عاقل منش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید کرد وافزود: نهضت کتابخوانی با گسترش کتابخانه های عمومی و قرائت خانه ها گسترش می یابد.

وی با عنوان اینکه فارغ از هرگونه افراط و تفریط باید فرهنگ اهدای کتاب و مفاهیم فرهنگی را گسترش داد، اظهارداشت: هدیه کتاب بستر مناسبی در راستای نشر و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه است.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به اهمیت توسعه کتابخانه ها ادامه داد: کتابخانه‌ ها در فرآیند های آموزشی و پژوهشی، ایجاد و توسعه عادت به مطالعه، پایدارسازی همبستگی ‌های اجتماعی، حفظ ارزشها، احیای تفکر دینی، ایجاد اعتماد به نفس و استقلال فردی و اجتماعی و حتی در فرآیندهای اقتصادی نقش مهم و مؤثری دارند.

عاقل منش همچنین با اعلام اینکه آموزش و پرورش زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی را بیشترایجاد کند، یاد آورد: نقطه آغازین ایجاد عشق و علاقه به کتاب و کتابخوانی از خانواده آغاز می ‌شود و پدر و مادر نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در خانواده دارند.