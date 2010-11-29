کوثری: بازی زنده یاد شکیبایی ماندگار و استاندارد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، باران کوثری؛ بازیگر سینما گفت: درباره استاندارد هنر بازیگری، قائل به شاخصهایی چون تداوم حس هستم و اجرای راحت و روان بازیگرانی چون زنده یاد خسرو شکیبایی را الگویی برجسته در ماهیت استاندارد بودن نقش میدانم.
وی افزود: به واقع آنچه شکیبایی را به بازیگری ماندگار و استاندارد بدل کرد، مسلط ساختن زبان شعر بر ساختار اجرایی نقشهایش بود و البته لطافت و ظرافت حسی این بازیگر بازتابی درخشانی در روند تحلیل نقشهای او داشت. اجرای راحت و روان بازیگرانی چون زنده یاد "خسرو شکیبایی" را الگویی برجسته در ماهیت استاندارد بودن نقش میدانم.
وی با بیان اینکه بازیگران شاخص تئاتر، در تلویزیون و سینما به یک استاندارد مشخص از نقش آفرینی میرسند، اظهارکرد: آموختن قواعد اجرای نقش در فرآیندی آکادمیک اگرچه میتواند استاندارد نقش آفرینی را به دنبال داشته باشد اما به طور حتم پرورش حس درونی در رودخانه صیقل دهندهای چون تئاتر شاخصهای نرمال سازی اجرا را تضمین میکند.
کوثری به استانداردترین بازی خود اشاره کرد و افزود: استاندارد در حیطه هنر بازیگری از بسترهایی چون تسلط بر جامعه شناسی، روان شناسی و انسان شناسی عبور میکند و در این فرآیند، نقشی را که در "خون بازی" ایفا کردم به عنوان یک معیار درست در استاندارد اجراهایم میدانم.
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