طرح نظام ملی صلاحیت امنیت مشاغل در وزارت اطلاعات تدوین می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم با پیشنهاد الحاق ماده ای به ماده 183 برنامه در خصوص وظایف وزارت اطلاعات موافقت کردند.

بر اساس این ماده وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانک های دیجیتالی موجود در کشور برای تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نیاز برای سرویس دهی بهینه به کلیه دستگاه ها و ارگان های متقاضی اقدام کند. همچنین کلیه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف شدند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک های دیجیتالی و روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.

بر اساس بند دیگری از این ماده الحاق مقرر شد وزارت اطلاعات به منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده را تهیه کند.

همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده، وزارت اطلاعات موظف شد کمیته ویژه ای مرکب از دستگاه های اصلی ذیربط را مامور تهیه و اجرا نمودن طرح جامع مبارزه با "بیوتروریسم" نموده و موارد نیازمند قانون در این زمینه را به مجلس ارائه کند.

وزارت اطلاعات موظف شد با تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها شرایطی را فراهم کند که در پایان این برنامه مبارزه هماهنگ با بیوتروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور امتداد یابد.