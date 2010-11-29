طاقت بافت تاریخی یزد از دست یادگارنویسان طاق شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی در حدود 800 هکتار را می توان گسترده ترین و اصولی ترین بافت تاریخ ایران دانست که تجربه های متفاوتی در زمینه مداخله متولیان امر در شبکه معابر در خود جای داده است.

بافت تاریخی یزد به عنوان دومین بافت خشتی دنیا و دست نخورده ترین بافت تاریخی کشور به شماره 15000 در فهرست ملی ثبت شده است. این اقدام را می توان با مشاهده تابلوی سازمان میراث فرهنگی که روی دیواره های ورودی بافت تاریخی شهر نصب شده متوجه شد. اما در کنار همین تابلو که نشان می دهد هر گونه دخل و تصرف و آسیب به بدنه بناهای تاریخی پیگرد قانونی دارد، فعالان بخش خصوصی از جمله آژانسها تابلوهای تبلیغاتی خود را روی بدنه تاریخی بافت یزد نصب کرده اند به نحوی که روی دیوارهای هر کوچه و خیابان این بافت 800 هکتاری می توان تعداد زیادی از آنها را یافت.

اما آژانسداران تنها مقصران آسیب وارد کردن به دیواره های شهر یزد نیستند. راهنمایان گردشگری این شهر که خود یکی از متولیان معرفی بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری یزد هستند و باید دلسوز بافت تاریخی باشند ناخواسته یا ندانسته کسب و کار خود را روی دیوارهای خشتی تبلیغ کرده اند تا شاید گردشگری ببیند و بخواهد درباره نخستین و بزرگترین شهر خشتی جهان اطلاعاتی کسب کند!

سازمانهای متولی پاکسازی و فرهنگی یزد نیز بخش دیگری از گروه یادگار نویسان و تابلوکاران بدنه بافت تاریخی یزد به حساب می آیند همان هایی که وظیفه زیبا سازی این بخش از شهر را بر عهده دارند. مسئولان این سازمان اگر چه قصد دارند تابلوکاری در محل های مجاز انجام شود اما عملکردشان حکایت از عالم بی عمل دارد.

با این حال بیشترین یادگار نویس های در شهر یزد عامه مردمی هستند که می خواهند با تیشه کشیدن روی ریشه بناهای تاریخی از جمله بازارچه عمارت امیرچخماق یزد نشانی از موجودیت خود بر پهنای این بنا به یادگار بگذارند!

محمدرضا آیین، کارشناس مرمت بناهای تاریخی به خبرنگار مهر گفت: ثبت یادگاری با وسایلی نظیر ماژیک، رنگ، اسپری و چیزهایی از این قبیل انجام می‌شود که همه آنها، ترکیبات شیمیایی دارند. این ترکیبات با رطوبت و گازهای موجود در هوا، واکنشهای تخریبی دارند و با گذشت زمان باعث آسیب‌رسانی به اثر تاریخی می‌شوند.

آیین افزود: برای پاک کردن و زدودن یادگار نوشتها از روی آثار تاریخی، مجبور به استفاده از مواد شیمیایی هستیم که ممکن است به اثر صدمه بزند.

به گفته وی، تحقیقات بسیاری برای به دست آوردن مواد پاک‌کننده‌ای که اثر مخرب کمتری داشته باشند در حال انجام است ولی تا کنون ماده‌ای که مطلقاً به آثار تاریخی صدمه نرساند تولید نشده است.

.............

گزارش و عکس از فاطیما کریمی