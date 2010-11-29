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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۰

هفته سیزدهم لالیگا/

اوساسونا ششمین شکست فصل را متحمل شد

اوساسونا ششمین شکست فصل را متحمل شد

تنیم فوتبال اوساسونا در زمین آتلتیک بیلبائو تن به شکست داد تا ششمین شکست این فصل از رقابت ها را تجربه کرده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا در هفته سیزدهم رقابت های لالیگا یکشنبه شب در واپسین لحظات بازی در زمین آتلتیک بیلبائو گل خورد و بازی را بازنده شد. تک گل  حریف را " گورپکی" وارد دروازه اوساسونا کرد. جواد نکونام به طور کامل در این دیدار حضور داشت اما مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا، تنها در چند دقیقه پایانی به زمین فراخوانده شد.

 در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هرکولس 3 - لوانته یک
* مایورکا 2- مالاگا صفر
* راسینگ سانتاندر یک - دپورتیوو صفر
* اسپورتینگ گیخون یک - رئال سوسیه داد 3
* والنسیا 2 - آلمریا یک

پرونده هفته سیزدهم رقابت ها امشب با برگزاری دیدار حساس تیم های بارسلونا و رئال مادرید بسته می شود.
 
 جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 32 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- بارسلونا 31 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- ویارئال 27 امتیاز
4- اسپانیول 25 امتیاز
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18- مالاگا 10 امتیاز
19- آلمریا 9 امتیاز
20- رئال زاراگوزا 8 امتیاز
کد مطلب 1200413

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