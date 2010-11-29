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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

آمریکا انتشار اسناد جدید ویکی لیکس را بسیار مخرب خواند

آمریکا انتشار اسناد جدید ویکی لیکس را بسیار مخرب خواند

برخی از مقامات ارشد آمریکایی در واکنش به تصمیم سایت ویکی لیکس برای انتشار اسناد محرمانه جدید اعلام کردند که این اسناد مخرب ترین مدارکی است که تاکنون منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در اسناد محرمانه جدید به اقدامات دولت آمریکا و برخی از کشورهای خارجی در سراسر جهان اشاره شده است.  

به نوشته آنتی وار، از جمله مهمترین سند فاش شده دستور "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به سفارت های ایالات متحده برای ربودن اطلاعات کارت اعتباری مقامات عالیرتبه سازمان ملل بوده است.

سایت ویکی لیکس اسناد محرمانه جدید را از سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف جهان بدست آورده است. گفته می شود که حجم قابل توجهی از این اسناد محرمانه مربوط به روسیه، افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی و بطور کلی کشورهای بلوک شرق است.

کد مطلب 1200420

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