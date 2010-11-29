ولفسبورگ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولفسبورگ در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه یک بر یک در زمین کلن متوقف شد. نواکویچ دردقیقه 51 تیم کلن را پیش انداخت و سیسه رو در دقیقه 81 گل تساوی را وارد دروازه میزبان کرد.

وردربرمن هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با سه گل آلمیدا در دقایق یک، 20 و 64 موفق شد میهمان خود سنت پائولی را شکست دهد. آلمیدا در دقیقه 80 این دیدار با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 37 امتیاز

2- ماینتس 30 امتیاز

3- بایرلورکوزن 26 امتیاز

4- هانوفر 25 امتیاز

5- بایرن مونیخ 23 امتیاز

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16- کلن 12 امتیاز

17- اشتوتگارت 11 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز