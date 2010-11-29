خشونت علیه زنان از بستر خانواده به جامعه آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین نجفی ابرندآبادی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی تخصصی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با تاکید بر اینکه برای مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به تغییر فرهنگ پلیس و اجتماع نیاز است افزود: مراجع قضایی مانند سایر جرایم، خشونت علیه زنان را بررسی نمی کنند و یا همواره همراه با پیش داوری است.

وی ادامه داد: بیش از یک قرن پیش فرضیه و سئوالات جرم شناسان بر اساس مردان و جنسیت مذکر بود و همواره مردان بودند که به عنوان مجرم فرض می شدند و در ذهنیت جرم شناسان در 120 سال پیش زنان مرتکب جرم نمی شدند و جنس زن به صورت بالقوه بزه دیدگی و زیان دیدگی را داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: زنان و کودکان در جرم شناسی در کنار هم قرار می گیرند چرا که بیشتر در مقابل جرم در معرض تحمل بزه دیدگی و خشونت دیگران قرار دارند ولی باید دید آیا فرهنگ جامعه همان طور که بزه دیدگی مردان را می پذیرد بزه زنان را نیز قبول می کند؟

وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر زنی به دادگاه و یا مراجع انتظامی مراجعه و اعلام کند که به وی تجاوز شده است آیا قاضی و یا پلیس بزه دیدگی زن را قبول می کنند؟ این ذهنیت وجود دارد که زنان در بزه دیدگی خود مشارکت دارند و در جامعه اینگونه تصور می شود که پشت هر بزه و یا قتلی یک زن وجود داشته است.

نجفی ادامه داد: در قانون تعزیرات ماده ای وجود دارد که رفتار تحریک آمیز علیه زنان و کودکان در محیط عمومی را جرم تلقی کرده و بزه دیدگی زنان را در محیطهای عمومی پذیرفته ولی اگر زنی شکایت کند آیا بزه دیدگی وی را جامعه می پذیرد؟