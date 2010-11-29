به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تلویزیونی در 45 قسمت 50 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه شده و داستان روایتگر دو پدر حشمت فردوس و محمود نادری است که تمام امیدهایشان را به آینده پسرانشان بستند تا شاید آرزوهای دیرینه شان به بار بنشیند.

در سریال تلویزیونی "ستایش" داریوش ارجمند، محمود عزیزی، نرگس محمدی، مهدی پاکدل، سیما تیرانداز، محمد مهدی سلوکی، زهرا سعیدی، رامسین کبریتی و شیوا خنیانگر بازی کردند و عوامل این پروژه عبارتند از ناظر کیفی: حمیدرضا شیروانیان، مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکلایه، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرام پور، طراح گریم: مسعود ولدبیگی، صدابردار: محمد علیزاده، تدوین: ژیلا ایپکچی، مدیر تولید: ابوالفضل نصیر، آهنگساز: ستار اورکی، صداگذار و ترکیب صدا: حسین مهدوی، مدیر برنامه ریزی: سوسن دین محمد و مجری طرح: موسسه لوح زرین.