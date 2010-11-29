بسته حمل و نقل مهمترین بحث در هدفمندی یارانه هاست

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این قانون، بسیاری از ظرفیتهای خالی حمل و نقل شهری شناسایی و با مدیریت خود مردم، برنامه ریزی مسئولان و با رعایت بسته های حمایتی حمل و نقل استفاده بهینه از ثروت ملی اجرایی و درآمد حاصله از این طرح برای پروژه های عمرانی کشور هزینه می شود.

وی همچنین اجرایی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها را بهترین کار بعد از انقلاب دانست و اظهارداشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب شکوفایی اقتصاد کشور می شود.

استاندار گیلان گفت: با اراده قوی و محکم، یک کار جمعی و گروهی و با ایجاد باورهای مثبت در میان گروههای هدف می توان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به بهترین شکل به مرحله اجرا در آورد.

وی در ادامه با اعلام اینکه دولت برای حمل و نقل بسته حمایتی تعریف کرده است، خاطر نشان کرد: بخش حمل و نقل در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها از روز اول خود را نشان می دهد و تمامی امکانات باید از سوی شهرداریها و شوراهای شهر برای دسترسی سهل و آسان مردم به حمل و نقل شهری مهیا شود.

قهرمانی چابک ایجاد آمادگی در مردم همزمان با هدفمند سازی یارانه ها در حوزه حمل و نقل را بسیار با اهمیت دانست و یادآورشد: شهرداران و شهرداریها در کنار جدیت، پشتکار، تلاش و همت مضاعف مسئولان شهری برای ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم در بخش حمل و نقل عمومی با اراده ای قوی و محکم و ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در میان مردم طرح هدفمند سازی یارانه ها به کارکرد دائمی و درست خود دست می یابد و به بهترین نحو و با کمترین مشکل اجرایی می شود.