کلینتون فردا تور آسیایی خود را آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه از 30 نوامبر (9 آذر) تا 3 دسامبر (12 آذر) از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و بحرین دیدار می کند.

کلینتون در سفر به قزاقستان به عنوان نماینده هیئت اعزامی آمریکا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور می یابد که قرار است روزهای اول و دوم دسامبر در آستانه برگزار شود و در آن دستکم 65 کشور شرکت می کنند.

وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به قزاقستان با "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهوری و "کانات سودابایف" وزیر امور خارجه این کشور دیدار می کند و درباره جنبه های مختلف همکاریهای استراتژیک میان آستانه و واشنگتن گفتگو خواهد کرد.

کلینتون همچنین در سفر به قرقیزستان با "رزا اوتانبایف" رئیس جمهوری و دیگر مقامات دولتی دیدار می کند و پیشرفت های سیاسی پس از انتخابات پارلمانی در روز دهم اکتبر (18 مهر) و مسائلی که مورد توجه دو کشور است را بررسی می کند.

وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر به ازبکستان با "اسلام کریم اف" رئیس جمهوری درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و مسائل منطقه ای گفتگو می کند و پس از آن به بحرین سفر خواهد کرد.

در نشست امنیتی منامه که اوایل دسامبر برگزار می شود، وزیر خارجه آمریکا برخلاف سالهای گذشته به عنوان رئیس هیئت این کشور در این نشست حضور دارد.

نشست گفتگوی منامه از سوی مؤسسه بین المللی برای مطالعات استراتژیک لندن و با کمک وزارت خارجه بحرین هر سال در پایتخت بحرین برگزار می شود و در آن مقام هایی از دستگاههای دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان به ویژه منطقه شرکت کرده و مسائل منطقه ای و بین المللی را در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهند.